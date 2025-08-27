ANNA KOURNIOVA - ENRIQUE IGLESIAS

Anna Kourniova y Enrique Iglesias serán padres por cuarta vez


Enrique Iglesias y Anna Kournikova están juntos desde que la extenista fue convocada para protagonizar el videoclip del tema «Escape» en el año 2001. Su relación se afianzó y están juntos desde ese entonces.
El cantante y la extenista son padres de tres hijos: los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y Mary, de cinco. En 2017, la noticia del nacimiento de los bebés trascendió recién después del parto. Según confirmó la revista ¡Hola! están esperando al cuarto heredero.
La pareja siempre mantuvo un perfil bajo. Viven en Miami y cuidan mucho su intimidad. Inclusive Anna no se mostró embarazada. Ya estaría cursando la mitad del embarazo y se espera que el bebé llegue antes de que termine el año.
Enrique Iglesias tiene 50 años y recientemente declaró que está llevando una vida más tranquila: “Estoy en plan relax, en casa, con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer… Cada día que pasa crece rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido”.
Por su parte, Anna Kournikova tiene 44 años y lleva muchos tiempo retirada del tenis, desde una fuerte lesión que tuvo en su espalda.

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

