Allanaron la Alcaldía de Trelew y secuestraron celulares en una causa por extorsión

La División Policial de Investigaciones (DPI) de Puerto Madryn realizó este jueves por la mañana un allanamiento en la Alcaldía Policial de Trelew, en el pabellón N° 2, donde se encuentra alojado el detenido judicial B.A. La medida arrojó resultados positivos, con el secuestro de 10 teléfonos celulares.

La diligencia se originó a partir de una denuncia por extorsión radicada el pasado 13 de agosto. Según consta en la investigación, la víctima recibió un llamado mediante WhatsApp en el que, bajo engaños, le exigían la suma de $995.000, que debía transferir a una cuenta vinculada al detenido.

Del operativo participó personal de la División Especial de Operaciones Penitenciarias (DEOP) junto con agentes de la Alcaldía Policial, bajo la supervisión del comisario Mario Ubiria.

Las medidas fueron autorizadas por la jueza penal Dra. Stella Eizmendi, con intervención de la fiscal Dra. Anya Puchetta del Ministerio Público Fiscal.