Agónico cierre para LLA Chubut



El 17 de agosto es la fecha límite establecida por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para la presentación de las listas de candidatos a los comicios legislativos del 26 de octubre. Durante estos días, los frentes y partidos deben definir cómo quedarán conformadas sus nóminas de representantes.

En Chubut, los partidos más representativos ya conformaron frentes electorales y tiene candidatos definidos.

En las filas de La Libertad Avanza, el insólito rechazo de afiliaciones que finalmente se dirimió en la Justicia, dejó a Treffinger y sus huestes en offside. La afiliación de Ricardo Bustos, Manuel Burgueño Ibarguren y Julieta Nilda Siciliano, finalmente debió ser aceptada por orden judicial, pero Bustos ya no será candidato, y la propuesta que ensaya el actual diputado nacional, César Treffinger podría lesionar duramente a LLA en la provincia.

Los otros espacios libertarios de Chubut se alinean por fuera del partido del Presidente de la Nación. Nadie quiere jugar con César, y el resultado se verá en las urnas.