Sofía Pachano está embarazada

Sofía Pachano sorprendió en redes sociales al publicar un video en el que anunció su embarazo. La hija de Aníbal Pachano será mamá por primera vez junto a su pareja, el actor Santiago Ramundo.

“Receta nueva, nuevísima. Nunca la hiciste, ¿no?”, dijo en el video la actriz y luego detalló cómo es esa receta: “Lleva huevos, leche, horno, mucho amor y tiempo”.

Después sorprendió con la feliz noticia y finalmente dijo: “Estamos embarazados”.

Ángel de Brito sumó que están de 12 semanas: “Estaba esperando los resultados de un estudio y, finalmente, se filtró, así que me escribió Sofía a la tarde. Yo ya le había preguntado hacía un tiempo porque nos había llegado la información”.

“Está un poco enojada por esto de que se filtró antes, me dijo ‘nadie me preguntó’. Suele pasar cuando se van a hacer análisis o al médico”, sumó el conductor de LAM.