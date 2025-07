«¿Por qué no?»: el inesperado coqueteo entre El Polaco e Ingrid Grudke

Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk reveló que fue elegido como padre acompañante para el viaje de egresados de su hija Sol, fruto de su relación con Karina “La Princesita”, aunque si de vínculos amorosos se trata, a poco de su última separación -con Barby Silenzi-, el intérprete tuvo un llamativo ida y vuelta con Ingrid Grudke.

En principio el intérprete se refirió a sus sucesoras Sol, Abril y Alma como “las princesas de mi reino” y añadió: “Son mi vida. De Solcito, ahora me voy al viaje de egresados como acompañante en agosto. Me votaron todos los compañeros, los treinta y tres alumnos, para que vaya”.

No obstante, el presente del artista no repara en descansos. A menos de dos meses de finalizar la relación la madre de su hija menor, el cantante se dirigió a Grudke mientras almorzaban con Juana Viale: “En mi adolescencia estaba enamorado de vos. Mi mamá tenía las revistas en las que estaba ella y yo pensaba ‘qué linda que es’. Perdón, te lo quería decir”.

Por su parte, Silenzi no se quedó atrás y apuntó contra él: “Cuando el Polaco se separa, tirotea a todo el mundo”. Pero el testimonio que faltaba era el de la modelo. Más tarde, en diálogo con Fede Flowers expresó: “Estoy conociendo gente, lo que no hice a los 20, lo voy a hacer ahora”.

Ante esto, el periodista indagó: “Sola no estás”, a lo que la modelo respondió con un gesto cómplice. Ante el rumor de un posible romance, Ingrid explicó: “Me sorprendió. No pensé que me lo iba a tirar en la mesa, pero bueno, fue sincero y está bien. Me elogia. Yo chocha, contenta”.

Asimismo, Grudke no perdió oportunidad y calificó al cantante de cumbia como “pulcro. Muy fachero. Personalmente más lindo que en las fotos”. Ante la “piropeada” de Ezequiel, contó: “Pintó, como dicen los chicos ahora. Es muy carismático”.

Respecto a la posibilidad de aceptarle una salida al artista, concluyó: “No lo conozco pero ¿Por qué no? En septiembre va a hacer un año que estoy soltera, sola, me quiero divertir y pasarla bien. Divertirme y sin títulos”.