Pequeñas anécdotas de una noche de insomnio

Por Javier Arias

[email protected]

No sé qué les pasa a los gatos en julio, o por lo menos a los gatos de mi cuadra en julio, pero están empeñados en no dejarme dormir, así que aprovecho y me pongo a escribir, tratando de sacar algo bueno de la noche en vela. Y ya que estamos hablando de gatos podríamos rescatar un poco el espíritu que dio origen a esta columneja y rastrear en algunos datos curiosos de la fauna animal. Esos datos que nos podrán regalar algunos pocos minutos de sano esparcimiento, los cuales harán la delicia de nuestros compañeros de espera en cualquier cola de banco. Y más ahora, que debido a estos virus de extraños nombres -que más parecen denominaciones de naves espaciales que de gripes y resfríos- debemos sufrir no sólo de toses y estornudos, sino del frío inclemente de la calle a la espera de llegar hasta la caja.

Por ejemplo, ¿sabía usted, delicado lector, que la estrella de mar es uno de los únicos animales que pueden voltear hacia afuera su estomago? Aunque convengamos que no es justamente por esta característica que nos encanta mirar a las estrellas de mar.

Otra curiosidad animal completamente hilarante en una cola de banco, es que investigadores canadienses estiman que millones de árboles en el mundo son plantados accidentalmente por ardillas que entierran sus nueces y se olvidan donde las escondieron. Bueno, tal vez no tan hilarante, aunque pensándolo bien, cuando uno lleva más de cincuenta y tres minutos a la espera que la cola avance dos metros treinta y cinco, cualquier tontería nos puede dar risa.

Por ejemplo, que los perros y los gatos también son diestros o zurdos, como los humanos. Hecho que en realidad personalmente no podría corroborarlo, ya que en casa, mi perro, más que zurdo o diestro, es simplemente estúpido. Otro dato muy difícil de comprobar da cuenta que la distancia entre los ojos de un cocodrilo es directamente proporcional a todo su largo. Y no es que no tenga un cocodrilo cerca para medirlo, sino que no pienso acercarme a uno para hacerlo tampoco.

Y hablando de anhelos, ¿sabía usted que una persona puede llegar a tener más de 1.460 sueños al año? La pregunta que realmente valdría la pena contestar es ¿cuántos de estos sueños se le cumplen, no? ¿O que a lo largo de nuestra vida comemos el equivalente al peso de seis elefantes? Aunque a decir verdad, era un dato que realmente no necesitaba conocer en estos días de dieta obligada. La próxima vez que quiera entrarle a un plato de lentejas me voy a sentir un paquidermo, un paquidermo antropófago.

Otro dato interesante, es conocer que según las estimaciones de ciertos investigadores rumanos, las cuales hacen de nuestra vida un misterio a develar, se sabe que reciclar una jarra de vidrio ahorra suficiente energía como para ver televisión durante tres horas. Lo que me lleva a pensar cuánta energía se ahorraría si no vemos televisión por todo un día. Por lo pronto alcanzaría para reciclar ocho jarras de vidrio, que no es poco.

Pero voy a tener que dejarlo sólo en la cola del banco, fiel lector, porque estoy escuchando que un mefistofélico gato del demonio está en nuestro jardín, y este hermoso jarrón de cristal ya tiene un destino definido a través del agujero en la malla del mosquitero que acabo de realizar. Eso sí, ahora que los vidrios riegan todo el jardín voy a tener que dejar de ver un par de horas de televisión, como para emparejar un poco la energía del universo, ¿no?