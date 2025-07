Ni sus hijos ni su salud son la verdadera preocupación de Wanda Nara, sino sus «muchas marcas»

En medio de un fuerte escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas, la mediática tuvo una desafortunada frase respecto a la lamentable escena en donde demoró por once horas la entrega de sus hijas, que fue calificada como “secuestro” por el futbolista.

Así, Icardi inició una nueva demanda contra su ex mujer. Ahí constató que “la madre tenía a sus hijas como si fueran rehenes” y reclamó: “Estaban quebradas en llanto, mientras Wanda se hacía las manos». No obstante, en el cruce de supuestos testimonios, se la señaló por no pasar tiempo con sus hijos.

En su defensa, Nara apuntó: “Se dijeron muchas cosas de mí que son tristes. Lo que más me dolió fue el tiempo que dijeron que no estuve con mis hijos”. Aunque esto sería una frase típica de una madre compungida, lo que vino después fue digno de su rol mediático.

Más allá de haber calificado “tristísimo” todo lo ocurrido, Wanda no pudo evitar mencionar: “Trabajo con muchas marcas y si hago una publicidad familiar, o para el día de la madre, que estén tranquilos, que soy una buena madre”.