Mauro Icardi dejó a Wanda Nara sin prepaga y ella busca embargar «la casa de los sueños»

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no terminar, incluso cuando el futbolista se encuentra en Turquía junto a la China Suárez. Ángel de Brito reveló en LAM que la ex pareja de la mediática le cortó la prepaga a ella y a sus hijas hace ya tres meses. Lejos de quedarse con los brazos cruzados, la empresaria arremetió contra él y busca quedarse con “la casa de los sueños”

«Wanda Nara se quedó sin obra social. Desde Estambul le cortaron Osde, porque la pagaba él. Tres meses», contó De Brito el jueves por la noche.

“La tenía en el débito de la tarjeta y la sacó a las chicas hace tres meses, un horror”, mencionó Yanina Latorre.

De esta forma, el conductor detalló como fue que la empresaria se enteró de que ya no tenía cobertura médica: “Todo surgió cuando Wanda llamó al servicio porque las niñas habían vuelto intoxicadas, algo les cayó mal en la mansión de los sueños, nada preocupante, y ahí le dijeron ‘no, señora, tiene cortado el servicio’”.

Y especificó cuál fue su inmediata respuesta: “¿Qué hizo Wanda? Les dijo a sus abogados que embarguen a Mauro Icardi. Así que le va a entrar un embargo a Mauro, esto me dicen los abogados. Empieza por la casa de los sueños”.