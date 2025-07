La profunda confesión de Benjamín Vicuña tras el escándalo: «Mi primer amor me mandó al psicólogo»

Benjamín Vicuña acudió como invitado al programa «Con todo respeto», que conduce Andrea Rincón junto a dos terapeutas. Allí, el actor chileno se animó a abordar temas muy profundos, a pesar del difícil momento que atraviesa por el escándalo con La China Suárez y el cuidado de los dos hijos que tienen en común.

Vicuña contó que hace terapia desde que tiene 20 años: “Para mí la terapia es salud mental, es encontrar el disfrute, es algo que debería estar al alcance de todos”.

“No le tengo miedo al perdón. Es un ejercicio necesario en todos los vínculos», expresó el actor, que comenzó a analizarse luego de una desilusión amorosa: “Mi primer amor me mandó al psicólogo”.

“El desgarro, la inseguridad, el vacío… me modificó el vínculo con las mujeres. A los 45 años, me sigo haciendo las mismas preguntas que a los 20”, agregó el actor.

“Todos salimos un poquito quemados, con olor a humo. Pero algunos se hacen cenizas y otros logran recordar sin que eso los destruya. Creo que de los fracasos se aprende más que de los éxitos. Pero también se olvida, y por eso repetimos”, analizó Vicuña, que actualmente está en pareja con Anita Espasandín, tras haber pasado dos años soltero, los cuales le sirvieron para reconectarse con su identidad.

Vicuña reconoció que una manera de sanar los dolores amorosos y especialmente la pérdida de su hija Blanca, es escribiendo: “Escribir sana, y compartir le da sentido a lo vivido. Me di cuenta de la necesidad que tiene la gente de sanar. En la Feria del Libro me pasó eso. Todos tenemos duelo, pena, estamos acompañando a alguien enfermo, o sufrimos una pérdida. Estamos todos rotos”.