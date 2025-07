Wanda acusa a los abogadas de Icardi de “distorsionar la realidad”

El equipo de defensa legal de Wanda Nara acusó a las abogadas de Mauro Icardi de haber “imaginado” lo que ocurrió en el momento en que llegaron al departamento de Wanda Nara el pasado viernes por la noche en el complejo Chateau Libertador, durante la revinculación de las menores.

El Wandagate desborda de originalidad y sus protagonistas ya no saben qué escenas sumar. Mientras se conoce que Francesca e Isabella estarían a gusto con su progenitor, trascendió que la ex pareja contaría con un canal de comunicación entre ambos y las cosas tenderían a mejorar.

Por su parte, los letrados que llevan adelante la defensa de la conductora realizaron un contundente escrito que refuta el texto presentado por la contraparte: “La presentación permite manifestar la animosidad de las apoderadas del señor Icardi con relación a la suscrita”.

“En relación a los supuestos pormenores que ocurrieron en mi domicilio, hago saber que las señoras letradas no accedieron al mismo en ningún momento, de modo tal que las afirmaciones formuladas no pueden ser reputadas sino de falsas”, continúa el texto.

Al revés del texto que trataba el hecho como un secuestro, el lado de Nara señaló: “La serie de episodios que relatan no se sustentan más que en falsas suposiciones e inferencias, productos de su imaginación. Es por eso que no se encuentran en condiciones de acreditarlos -refiere a los hechos-”.

“Sostuvieron títulos estruendosos que no guardan correlato con los hechos. Se me endilga una intervención que no ha sido tal y se cuestiona una omisión que tampoco existió. Se trata de instalar una versión ficticia sobre lo acontecido y lo que expone, no puede ser catalogada de otra manera que como falso”.

“Se me atribuyen conductas y acciones absolutamente ajenas desde el absoluto arbitrio de quienes las sostienen con conocimiento y voluntad forjando un relato inverosímil que pretende instalarse en descrédito de mi persona e incluso del servicio de la justicia”, concluyó la defensa de la mediática.