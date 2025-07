La denuncia más oscura de Wanda Nara: “El plan macabro de Icardi y la China incluye bebés”

El culebrón nacional – turco no ficticio, denominado como Wandagate, sumó un nuevo capítulo através de una discusión de más de dos horas entre Wanda Nara y un periodista en redes sociales, donde la conductora no sólo fue lapidaria con Eugenia “La China” Suárez, sino que además, sostuvo que el plan de la actriz junto a Mauro Icardi, “incluye bebés”.

En los últimos días, Wanda no pierde pisada de los comentarios en X -antes Twitter-, por lo que en esta oportunidad se enfrentó al periodista Gustavo Méndez quien inició con un comentario del ex vínculo entre el futbolista y la mediática: “Ella lo dejó a él. Recuerden la imagen que subí llorando en el chateau, le dijo ‘no te amo más’”.

A lo que Nara respondió: “Ya que trabajas para él, pedile los chats de ese día del Chateau. Después de dos horas logré salir de una habitación encerrada, lloraba en el lobby porque llegué corriendo. Es difícil ser buen periodista, es más fácil publicar solo lo que deja bien a tu cliente”.

Como si fuera poco, la “Bad Bitch” añadió: “Jamás edité un chat, por eso pedí secuestro de su teléfono y entregué el mío. La verdad está en los chats, audios y videos”. Ante esto, un cibernauta le comentó al comunicador: “Se te cumplió el sueño, te contestó Wanda”.

Así que Nara no lo dejó pasar: “Es que me da lástima los que forman parte del plan y ver hasta dónde puede llegar una persona involucrando, incluso, a niños que no conoce. Mis hijos bastante tienen con tener que ver a una mujer que jamás van a querer genuinamente”.

“Tengo que fomentarles el respeto hacia una mujer que jamás los respetó a ellos, ni a nadie. Lo hago por amor a mis hijas, él -Icardi- por cumplir su amenaza , el periodista por fama y ella -Eugenia Suárez- se denigra por dinero”, remató la conductora.

Asimismo, una seguidora le advirtió sobre la ex Casi Ángeles: “Wanda, alejá a tus hijas de esa perversa, lo único que quiere esa mina es destruir”, así que la mediática acotó: “No te preocupes. Los chicos son sabios y escucharon en casa el plan macabro que incluye bebés, niños y mucha denigración”.

Por su parte, Méndez volvió a levantar el guante, la influencer lo trató de “ridículo” y le pidió que, en caso de compartir información privada, “que valga la pena”: “Que te alcance para pagar las multas de 100 mil dólares por exponer intimidades. Antes se podía, ahora hay multa. Vos no deberías publicar expedientes por qué hay multa ¿la pagas vos o tus jefes?

A continuación, otra usuaria llevó el eje hacia la actriz: “La Tati Suarez comienza el vínculo como un angelito y luego se transforma en la madrastra de una película de Disney. Si no, preguntenle a los hijos de Pampita -Carolina Ardohain-”.

A lo que Wanda añadió: “Solo buscaban exponer a mis hijas que nunca van a querer a alguien con tan pocos valores. Hay gente que no prioriza a sus propios hijos, pero a los de los demás -si-”.

En esta parte se refirió indirectamente al delantero del Galatasaray: “Le encanta exponerse, pasear, filtrar fotos y llamar a periodistas para que suban esas fotos”. En otro cruce señaló a Suárez y su contexto en Estambul: “Pierde la dignidad y deja sus hijos para usar mis cosas, ropa y objetos en Turquía. Tengo pruebas de todo”.

Por último, le pidió un irónico favor al periodista: “Ya que hablas con Mau, que pague alimentos 10 meses, que se borre mis tatuajes, me apure el divorcio y deje de frenarlo, deje de gastar dinero en su venganza que ya lo vimos todos, se hace el “papá” de nenes nuevos”.