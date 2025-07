La atleta madrynense Milena Maciorowski, competirá en el Mundial de Calistenia en México

La atleta madrynense Milena Maciorowski, logró su clasificación al Mundial de Calistenia, competencia que se disputará los próximos 25 al 27 de julio en la ciudad de Querétaro, México.

La portuaria, le contó a El Diario sus sensaciones post clasificación mundialista, como así también indicó metas, objetivos y formas de colaboración con este sueño, realizándose rifas y clases especiales de calistenia para recaudar fondos.

Ser Mundial, el sueño cumplido de Milena

La deportista madrynense Milena Maciorowski, está ante un gran desafío en su carrera deportiva y tal como ella lo confiesa, «un sueño hecho realidad», consiguiendo su clasificación al Mundial de Calistenia a disputarse en Querétaro, México.

En dialogo con El Diario, Milena indicó: «estoy muy feliz, muy contenta» y contó cómo se dió esta clasificación mundialista: «participé en el Sudamericano, que estuvo muy bueno. Allí clasifique para el Mundial en México. Me estoy preparando par competir con chicas de todo el mundo y preparándome para dar lo mejor»

«Para mí esto es un sueño», confesó la deportista, que además es entrenadora de calistenia e incluso enseña este deporte a niños y niñas en el gimnasio Primal Fit de Puerto Madryn.

Cómo se dió la clasificación

En cuanto a cómo se dio su clasificación explicó que «competí en la categoría Elite que es el nivel más alto en la rama femenina. Había que hacer distintos ejercicios, hicimos tres circuitos», dijo Milena, comentando a la vez sus sensaciones tras conocer la noticia del pase al Mundial: «no lo podía creer, estaba arriba del esceanrio y decía qué bueno, por fin puedo cumplir el sueño de estar en la Cali – Fest».

Con diversas actividades para recaudar fondos

Milena, como muchos deportistas, deben realizar distintas actividades para recaudar fondos para afrontar sus competencias, más aun entendiendo el contexto económico; por lo que ya está en pleno desarrollo de rifas como así también de Talleres que tienen que ver con la Calistenia: «tuve muy poco tiempo para recaudar fondos. El 29 de junio conseguí la clasificación y el Mundial es el 25. 26 y 27 de julio, son casi 4 semanas para conseguir el dinero. La organización me da la estadía pero el viaje me lo tengo que costear yo. Empecé a ofrecer rifas, armé el taller de verticales, colaboraciones, también colaboraciones en mis redes, buscando sponsor».

«Si vendo todos los números, estaría cubierta con los pasajes», analizó y sumó «estoy muy agradecida a toda la gente que colaboró, también agradezco a la Municipalidad de Puerto Madryn. De a poco, gente de todos lados me ayudó, estoy muy agradecida por las donaciones como premios para las rifas. El numerito tiene un costo de 5000 pesos, hay avisajes de ballenas, tatuajes, estadías en hoteles».

Cómo colaborar con Milena

Milena sigue recibiendo colaboraciones, por lo que indica que «quienes quieran ayudarme pueden hacerlo en mis redes sociales donde me encuentran como milenmaciorowski, también mi alias es mile.macio. Allí pueden encontrar todo lo que hago, mis entrenamientos, todo lo que vengo haciendo para llegar a este Mundial», destacó.

«Estoy con toda la garra y todas las ganas»

La deportista Milena Maciorowski hace calistenia desde hace muchos años, y no solo lo practica sino también lo enseña; siendo para ella una pasión y un lugar donde además de entrenarse, se divierte: «la calistenia es una disciplinan en la que se utiliza el peso de nuestro propio cuerpo, se hacen dominadas, sentadillas, planchas, ejercicios de tracción y otros de empuje», explicó, consultada sobre detalles de este deporte.

«Se genera un cuerpo muy atlético. Genera fuerza, resistencia, flexibilidad, un cuerpo habilidoso y fuerte», valoró sobre las condiciones de la Calistenia y se expresó con devoción por su disciplina: «cuando enseño calistenia, pienso que me gustaría que todo el mundo conozca esto. Me encanta, es muy divertido».

«A mí me genera mucha motivación, me ayuda superarme como persona, y no solo físicamente, sino también mentalmente. Lograr estos desafíos, para mí es conseguir fortaleza mental. El deporte y el entrenamiento es salud, nos ayuda a todos», sentenció Milena Maciorowski, la atleta que representará a Puerto Madryn a Chubut en el Mundial de Calistenia en México.

Gran sorteo! Un sueño hecho realidad! Soy atleta de calistenia y en esta oportunidad estoy realizando un sorteo para participar de una competencia a nivel Mundial en Querétaro. México el 25,26 y 27 de julio de 2025 en la “Califest”. Estoy haciendo este sorteo para juntar dinero para costear comida y pasajes .

En este sorteo los premios fueron donados por diferentes locales y emprendimientos de Puerto Madryn a los que les estoy muy agradecida. Es de tu ayuda tanto si compras un número como compartiendo la publicación. El valor del número es de 5000 pesos argentinos. Muchas gracias!

El sorteo se realizará el jueves 17/07/2025 a las 12 hs Argentina por medio de un video en vivo de mi Instagram y utilizando la página