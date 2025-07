Feroz interna en el programa de Lapegüe: echaron al Bicho Gómez y hay una picante versión sobre los motivos

El humorista Marcos “El Bicho” Gómez quedó fuera del programa Lape Club, conducido por el periodista Sergio Lapegue, por un supuesto cambio de rumbo en el ciclo y, por tanto, el cómico señaló que “siempre es frustrante quedarse sin trabajo”.

En principio, Gómez explicó: «La interna no la sé. A mí me llamaron para hacer un tipo de programa que arrancó de una manera y después fue virando porque lo necesitaba seguramente, desconozco, para el lado más policial, político y de actualidad más dura. Entonces, yo veía muy complejo el querer meterme a hacer humor en ese ámbito».

El cómico insistió con su desconocimiento respecto a los detrás de escena del magazine emitido en América TV y, como único objetivo, consideró su principal trabajo: ”A mí me gusta hacer reír a la gente y nada más, que la pasen bien y se diviertan».

«Los programas tienen que tener una identidad definida. Ellos buscaron un estilo a medida que pasaban los días. Por suerte, hago teatro. Pero, siempre es frustrante quedarse sin trabajo», concluyó “El Bicho”.

No obstante, varios son los rumores que circulan en la farándula. Así, se puso en tela de juicio el último chiste que le hizo el humorista al conductor que tiene gran cariño por Mirtha Legrand: “Vos fuiste a las pirámides de Egipto ¿Había alguna foto de ‘La Chiqui’ en las pirámides?”.

Una fuente del periodista Santiago Riva Roy, definida como “famosísima”, aseguró que el presentador del ciclo se encontraba en disputa: “Siente que le copó el programa Mauro Szeta, no quiere policiales, menos móviles desde la calle con temas policiales”.

Por su parte, Ángel de Brito había adelantado: “Dos bajas, casi tres en el programa de Lapegue. Buscarán un perfil más periodístico. Ya no siguen El Bicho Gómez y Mai Pistiner.

La tercera baja era Mica, pero el padre se negó”.