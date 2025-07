En Gaza advierten un aumento de los casos de meningitis

Las autoridades sanitarias de Gaza indicaron en un comunicado de prensa que registraron un claro aumento en el número de casos sospechosos y confirmados de meningitis, especialmente entre niños menores de cinco años, quienes constituyen el grupo más vulnerable a la enfermedad y sus graves complicaciones.

Añadieron que el deterioro de la atención médica, con hospitales cerrados o destruidos, la disminución significativa de las reservas de medicamentos y la escasez de vacunas infantiles, limitaron los esfuerzos de respuesta de emergencia. Las condiciones catastróficas en los albergues, la grave escasez de agua potable, la propagación de aguas residuales y la acumulación de desechos están deteriorando aún más las condiciones de salud, añadió.

Las autoridades pidieron a todas las partes involucradas que intervengan de inmediato y mejoren la salud y las condiciones de vida. También instaron a los residentes a seguir las directrices médicas preventivas y adecuadas para mejorar la prevención de enfermedades y reducir el riesgo de un brote entre los niños.

Ambulancias paralizadas

Los trabajadores humanitarios de la ONU afirman que la escasez de combustible en Gaza paraliza las ambulancias, de acuerdo con un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Mientras tanto, la escasez de combustible es tan crítica en Gaza que los hospitales lo están racionando, los sistemas de agua están fallando y las ambulancias están paralizadas, añadieron.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indicó que la escasez forma parte de las catastróficas condiciones generales en Gaza, que se deterioran aún más.

Los equipos humanitarios siguen recibiendo informes de ataques a tiendas de campaña, escuelas, viviendas e instalaciones médicas, con decenas de muertos o heridos cada día. La OCHA indicó que la crisis de combustible en Gaza alcanzó un punto crítico.

El poco combustible restante ya se está utilizando para abastecer los servicios más esenciales, como las unidades de cuidados intensivos y la desalinización de agua. Pero esos suministros se están agotando rápidamente y prácticamente no quedan reservas adicionales accesibles.

“Las muertes que esto probablemente está causando podrían aumentar drásticamente pronto a menos que las autoridades israelíes permitan la entrada de nuevo combustible de forma urgente, regular y en cantidades suficientes”, advirtieron los trabajadores humanitarios.

La OCHA indicó que las autoridades israelíes emitieron otra orden de desplazamiento para algunas zonas de Khan Younis, para quienes permanecen en tiendas de campaña. Una revisión inicial de un mapa publicado con la orden sugiere que también incluye zonas que no estuvieron sujetas a órdenes de desplazamiento desde antes del último alto el fuego, que finalizó en marzo.

La oficina indicó que incluso las zonas más pequeñas donde la gente se ve obligada a concentrarse están fragmentadas y carecen de la infraestructura y los servicios más básicos. Al igual que el resto de Gaza, siguen siendo extremadamente inseguras.

El área permitida representa solo alrededor del 15% de la Franja de Gaza y está menguando. “En toda la Franja, las familias intentan sobrevivir a esta pesadilla,proteger a sus hijos en la medida de lo posible y buscar los alimentos mínimos que existen”, declaró la OCHA, añadiendo que “una orden de desplazamiento no exime a ninguna de las partes del imperativo de proteger a los civiles, incluidos aquellos que no quieren o no pueden irse”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el lunes la protección del Complejo Médico Nasser en Khan Younis, advirtiendo que el hospital está desbordado por heridos traumáticos, ocupando el doble de su capacidad, convirtiéndolo en una gran sala de traumatología. Muchos de los pacientes provienen de zonas donde se dispara contra las personas que intentan acceder a alimentos.

Rik Peeperkorn, representante de la OMS en el territorio palestino ocupado, afirmó que el Complejo Médico Nasser se encuentra en una situación crítica de escasez de suministros para traumatología, medicamentos esenciales, equipo y combustible.

El representante añadió que el personal está agotado y la OCHA indicó que los movimientos humanitarios dentro de Gaza siguen severamente restringidos.

De los 12 intentos para coordinar dichos movimientos con las autoridades israelíes, solo cuatro se facilitaron plenamente el lunes y apenas uno de ellos implicó la entrega de suministros.

Otros cuatro intentos fueron denegados rotundamente, lo que impidió la evacuación de pacientes, la recuperación de camiones averiados o la retirada de escombros. Los cuatro restantes fueron aprobados inicialmente, pero luego enfrentaron impedimentos sobre el terreno, lo que finalmente socavó la capacidad de los equipos humanitarios para llevar a cabo sus misiones según lo planeado, completó la oficina.