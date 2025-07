Cada vez hay más maestros, pero para menos alumnos

Según el último informe de Argentinos por la Educación, en todo el país, en los últimos diez años creció un 54% la cantidad de egresados de los institutos de formación docente, por lo que a nivel nacional, la cifra de egresados pasó de 44.173 en 2015 a 67.827 en 2024. En este período, la cantidad total de estudiantes de formación docente se redujo un 5% mientras que la cantidad de institutos de formación docente aumentó un 2%. Aunque la demanda potencial de docentes también se mantuvo constante, ya que la matrícula de alumnos en la educación básica (inicial, primaria y secundaria) aumentó sólo 1% en este período.

Los datos surgen del informe “Institutos de formación docente”, realizado por la Investigadora Adjunta del CONICET y Coordinadora del Área de Educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales-CEICS, Romina de Luca y María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén de Argentinos por la Educación.

A partir del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación nacional, el documento analiza la evolución del número de institutos de formación docente por provincia, los cambios en la matrícula y el crecimiento de los egresados, entre otras variables.

Los números

En Argentina hay 1.492 institutos de formación docente, lo que significa 34 más que en 2015, representando un crecimiento del 2%. De esta forma, en los últimos diez años, la cantidad de institutos creció en diez de las 24 provincias y los mayores aumentos se dieron en San Luis (+67%), Chaco (+35%) y Tucumán (+26%). A nivel nacional, el 64% de los institutos son estatales, pero concentran el 81% de la matrícula.

Las carreras de formación docente suman un total de 498.443 estudiantes en 2024 (un 5% menos). En los últimos diez años, la matrícula creció en 8 de las 24 provincias y los mayores aumentos se dieron en en San Luis (+52%), Río Negro (+50%), y Tierra del Fuego (+26%), mientras que las mayores caídas de la matrícula fueron en La Pampa (-50%), Catamarca (-45%) y Santa Cruz (-40%).

Las provincias donde más creció la cantidad de egresados de los institutos de formación docente en los últimos 10 años son Buenos Aires (+347%), Catamarca (+310%) y Chaco (+175%). En cambio, los egresos cayeron en Tucumán (-18%), Tierra del Fuego (-14%) y Santiago del Estero (-13%).

Análisis

Al respecto, Romina de Luca reflexiona: “El estudio presenta una descripción general, pero necesaria, sobre la evolución de los institutos de formación docente en nuestro país en la última década. Los resultados refuerzan la necesidad de contar con mayores datos desagregados para evaluar el impacto de las políticas educativas implementadas y, centralmente, acompañar y planificar la formación docente inicial y continua de cara a responder a las demandas del sistema educativo”.

El informe advierte que no hay información pública que permita conocer con precisión las trayectorias de los estudiantes de cada cohorte. Tampoco existen datos desagregados por carrera de formación docente: contar con esa información permitiría construir mejores diagnósticos (por ejemplo, saber dónde hay vacancias) y, a partir de eso, diseñar políticas más efectivas.

“El excesivo número de instituciones formadoras de docentes es una particularidad argentina; la otra es que la mayoría de los docentes no se forman en las universidades. Los datos muestran que esta proliferación institucional, difícil de legitimar en términos de necesidades del desarrollo de la educación nacional, se mantiene y se agrava durante la última década”, analiza Emilio Tenti Fanfani, especialista en sociología de la educación y profesor de la UBA. Y agrega: “En la Argentina la formación docente es un área que, más allá de la creación del INFOD, ha quedado al margen de cualquier proceso de discusión y transformación profunda de sus estructuras, procesos y productos”.

«En los hechos se observa que faltan docentes en las áreas de Exactas y Naturales e Idiomas, y que hay bastantes en el área de Sociales. Esta situación hace que muchas veces sea difícil cubrir las vacantes de las primeras. Si tenemos en cuenta que todas las reformas están pensando en Matemática como una materia troncal, la falta de docentes del área es un problema grave», señala Bruno Videla, profesor de secundaria.

«El informe revela una paradoja inquietante: hoy egresan más docentes que hace una década, pero el sistema sigue siendo ineficiente y territorialmente desarticulado. Las trayectorias extendidas, abandono o rezago en las carreras, exige revisar con urgencia las condiciones institucionales que dificultan la terminalidad. Contar con datos públicos por cohorte y especialidad sería un paso indispensable para planificar con inteligencia y equidad”, afirma Romina Busain, profesora de Matemática y Física. “La formación docente no puede pensarse desligada de las necesidades reales del sistema educativo. Frente al estancamiento de la matrícula y las profundas desigualdades territoriales, se requiere una planificación estatal activa, con datos públicos, financiamiento sostenido y mirada federal. Es responsabilidad del Estado nacional articular políticas que consideren la territorialidad y trabajen junto a las provincias, verdaderas responsables del sistema educativo, para garantizar una formación de calidad alineada a un proyecto nacional”, sostiene Martín Salvetti, profesor y finalista del Global Teacher Prize. (Fuente: Argentinos por la Educación)