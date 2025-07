Arbeletche: “Podemos dar por perdida la temporada de pesca nacional”

El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, aseguró que la temporada nacional de langostino está prácticamente perdida a raíz de la falta de intervención del Gobierno Nacional en el conflicto que mantiene paralizada a la flota congeladora.

“Me inclino que en esta instancia, con esta postura del Gobierno Nacional, yo creo que podemos dar por perdida la temporada nacional. Absolutamente. Lamentablemente, creo que esto va rumbo a que se pierda”, afirmó el funcionario en diálogo con AzM Radio 94.5.

Arbeletche explicó que, a pesar de que desde la provincia se acercaron propuestas concretas para intentar destrabar el conflicto entre las cámaras empresarias y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), “no solamente que no han tomado ninguna, sino que han optado por decir, señores, que se arreglen las partes, si se pierde la temporada nacional, que se pierda”.

El secretario de Pesca fue contundente al referirse a la postura de Nación: “La poca importancia que le da el Gobierno Nacional a este tema, que a pesar de que llevamos casi 6 meses de conflicto, ya han realizado 5 reuniones. Recién en la última estuvo el Secretario de Trabajo de Nación”.

Arbeletche advirtió que la falta de acción implica pérdidas millonarias: “El Estado Nacional va a perder una suma súper millonaria, calculo que va a ser superior a los 300 millones de dólares, debido a la inactividad de la flota congeladora”.

Las empresas y la crisis de rentabilidad

El funcionario provincial también se refirió a la situación económica que atraviesan las compañías del sector. “Cuando uno hace los números, las empresas hoy que trabajan con el langostino congelado no pueden afrontar los gastos, es decir, si salen a pescar van a perder”, explicó.

Recordó que el convenio colectivo vigente data del año 2005, y que desde entonces la actividad cambió de manera radical: “Pasamos de un langostino nuestro que valía 12 dólares a un langostino que vale 5 dólares y medio. Pasamos de que se pescaban 20.000 toneladas anuales, ahora que se pescan más de 160.000”.

Arbeletche también cuestionó que el sector no haya recibido alivio fiscal, a diferencia de otras actividades: “A la pesca no solo que no le bajaron impuestos, sino que se los aumentaron. Se les aumentó el DUE en un 2%, siguen teniendo retenciones en más del 7% (…) y los marineros que trabajan 5 o 6 meses siguen teniendo impuestos a las ganancias cercano al 35%”, detalló.

“Nunca nos imaginamos que el Gobierno Nacional se podría desapegar de semejante manera, que directamente deje de intervenir y no tome ninguna decisión”, cerrö.