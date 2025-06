Wanda Nara tendría una deuda millonaria que Mauro Icardi podría usar a su favor

Wanda Nara y Mauro Icardi continúan su batalla legal por su divorcio, división de bienes y la tenencia de sus hijas menores. Ayer se conoció un as bajo la manga que tendría preparada la defensa del futbolista y que podría complicar a la empresaria.

Pepe Ochoa reveló que las abogadas de Mauro le habrían descubierto a Wanda una deuda millonaria en una de sus propiedades y que planearían usarlo a su favor con respecto a la tenencia de sus hijas.

“Hay un tema con respecto a Wanda Nara. Lo que me cuentan del entorno de Mauro es que están tranquilos porque descubrieron que Wanda habría presentado unos informes que no corresponden a la realidad patrimonial de Wanda y de Mauro allá”, contó en El Ejército de LAM (Bondi).

“Hay una deuda en la casa de Lago de Como que Wanda la intentó tapar y Mauro la habría descubierto”, especificó. “Y la manera en que Wanda la tapó es vía una agencia que técnicamente estaría floja de papeles”, sumó.

Su colega, Santiago Riva Roy mencionó una alertante teoría que podría usar la defensa de Icardi: “Esta guita que él debe y ella debe es quizá plata que él le daba para pagar los impuestos y esa se la comió”.

“Wanda firmó unos papeles mediante un agente inmobiliario o gestor que técnicamente lo hizo para la audiencia. Mauro con sus abogados descubrieron que ella esa plata la debe. Por ende, lo que ella presentó en el juicio no existe. Ahí va parte de la plata que están preguntándose dónde está, sospechan que Wanda habría pagado a unos gestores para que pongan la firma y poder presentar esto en el juicio”, explicó el conductor.

“El tema es si esto es trucho o Wanda está complicada. Mauro cree que teniendo esto es una carta muy importante para quebrar el tema de la tenencia a su abogado”, cerró.