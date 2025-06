Sorpresa en Gran Hermano por suspensión de la gala de eliminación del domingo: qué pasó

A muy poco del final, Gran Hermano tuvo este miércoles la última gala de nominación, rumbo a una salida que dejará la casa con cinco participantes, pero sorpresivamente el domingo no habrá eliminación.

El reality se quedó con sus últimos seis participantes tras la eliminación de “La Tana”, y con este panorama, se armó la última placa de nominados que se resolverá por el voto negativo del público, y de la que se salvó Eugenia, quien justamente tenía sus votos anulados por Katia.

De esta manera, Eugenia se convirtió en la primera en ingresar entre los mejores cinco del certamen. El resto de la casa quedó en placa.

En tanto, la nueva eliminación se resolverá entre Luz, Selva, Ulises, Santiago y Juan Pablo, los cinco nominados.

Si bien desde hace algunas semanas las eliminaciones se dan en gala doble, empezando el domingo y definiéndose el lunes; Santiago del Moro anunció un nuevo cambio que descolocó a los fans.

Por qué el domingo no hay gala de eliminación en Gran Hermano

Del Moro comunicó que el domingo no habrá gala, sino que solo “Espiando la casa” para que los fanáticos vean la cena de nominados.

La suspensión de la gala de eliminación del domingo tiene que ver con el Día del Padre. Para fechas especiales, Telefe teme por el bajo encendido, por lo que pasó la definición completa directamente hacia el lunes.