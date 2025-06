Sastre trató de “vagos, atorrantes y sinvergüenzas” a los concejales de Juntos por el Cambio

Luego de que el concejal de Juntos por el Cambio, Hernán Pereira, hablara en el recinto del Concejo Deliberante sobre supuestos “quiosquitos” políticos, el intendente Gustavo Sastre respondió con fuertes declaraciones, acusando a los ediles opositores de “generar disturbios” y de “robarle plata a los madrynenses” por falta de compromiso con el cargo que ocupan.

“Esa gente habla con una liviandad total, tiran frases para dejar un manto de duda. Si tienen algo que denunciar, que lo hagan en la Justicia. Los acompaño en persona a hacerla”, sostuvo el mandatario. “Basta de lenguas largas que solo generan discordia, que inventan, que ensucian”, añadió.

Sastre fue más allá y cuestionó duramente el compromiso laboral de algunos concejales: “Son tan fracasados que ni siquiera van a trabajar cuando deben hacerlo. Van una o dos veces cada quince días a ponerse un saquito y venderle humo a la gente”, fustigó, y los calificó de “vagos, atorrantes y sinvergüenzas”.

En relación a las declaraciones sobre supuestos casos de corrupción, el intendente desafió: “Si los tengo que denunciar, no tenga ninguna duda de que lo voy a hacer. La diferencia entre es que yo puedo mirar a los vecinos a los ojos”.

Luego pidió que la Justicia actúe de oficio: “Sería bueno que alguien los lleve del bracito y les diga: ‘venga y denuncie lo que tiene que denunciar”.

Por último, en el marco del conflicto por el proyecto privado de CEMAD para construir nuevas salas velatorias en la ciudad, el jefe comunal insinuó que detrás del rechazo a la inversión hay intereses ocultos: “A esa gente no le queda más nada por exigir, y aun así no lo aprueban. El quiosquito lo tienen abajo del brazo y no lo quieren mostrar”.