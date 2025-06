Rompió el chanchito: Katia «La Tana» le hizo el mejor regalo a su hija con su primer sueldo de Gran Hermano

Katia “La Tana» Fenocchio, una de las participantes más recordadas de la actual edición de Gran Hermano 2025, compartió un conmovedor momento familiar con sus seguidores de Instagram. La ex hermanita sorprendió a su hija con el regalo más esperado, un celular de alta gama, por el día de su cumpleaños.

“Le voy a grabar la reacción de cuando mi hija reciba el iPhone, le voy a regalar el iPhone. Yo no lo tengo, pero ella si, porque se lo merece y la amo”, explicó a sus seguidores la amante de las motos.

En las imágenes que compartió en sus redes sociales, la Tana le entregó a su hija una caja de zapatillas con la sorpresa adentro. Al abrir la caja, la niña reconoce que no son unas zapatillas pero, al darse cuenta de que era un celular, rompió en llanto y abrazó a su madre.

«Te lo mereces, por tu cumple, te amo», expresó la Tana.

El conmovedor momento se viralizó en redes sociales y generó emoción entre sus seguidores. “Si ella es feliz, yo soy feliz”, escribió Katia mostrando a su hija con el celular en la mano.