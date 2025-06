Revelan una charla íntima entre Mauro Icardi y la China Suárez en Ibiza: «Inseguridad»

La nueva integrante en el panel de “angelitas” de LAM, Luciana Elbusto, reveló una conversación íntima que habrían mantenido la China Suárez y Mauro Icardi durante su breve paso por Ibiza. Según la periodista, la pareja tocó todos los temas del momento relacionados con Wanda Nara.

«Estaban charlando y hubo alguien ahí que me pasó un poco de data, que estuvo escuchando la conversación. Pasaron por todos los temas, y ella se mostró muy abierta», reveló la angelita. El conductor Ángel de Brito le pidió que ahondara en el tema y ella no decepcionó.

“De todo. El auto, el Lamborghini rosa. Ella todo el tiempo, por lo que me decían, demostraba inseguridad, hablaba mucho de Wanda (Nara). Y Mauro le decía que no se enganche, que no la siga, que se quede tranquila. También dijo que no le importaba el Lamborghini porque puedo tener un montón”, detalló Elbusto.

Según contó la panelista, personas se acercaron a la China para elogiarle a sus hijos: “Ella respondió: ‘sí, hago hijos muy lindos’”.

Además, sostuvo que el futbolista jugaba con los hijos de su pareja y les preguntaba si lo querían: “Parece que los nenes todavía recuerdan a Rusherking (el ex de la actriz) entonces Mauro, a propósito, les preguntaba a quién querés más y los chicaneaba”, y sumó: «Estaba muy seguro de su paternidad, decía que era buen padre. Dijo: ‘mientras Wanda hacía negocios en un sillón, yo les enseñé a nadar, les enseñé a andar en bicicleta'».