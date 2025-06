Por orden del juez, Mauro Icardi deberá pasar el Día del Padre en el Chateau Libertador sin la China Suárez

En el marco del Día del Padre, Mauro Icardi y Wanda Nara estarían en tratativas para planear un reencuentro familiar entre sus hijas y su papá este domingo para conmemorar el día. Sin embargo, el futbolista no estaría del todo conforme, ya que el lugar de encuentro sería en la propiedad de la empresaria y tendría prohibido presentarse con su actual pareja, la China Suárez.

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre compartió las últimas novedades sobre el juicio por la revinculación de Francesa e Isabella con su padre.

«El juez Hagopian ordenó, se supone que por pedido de Wanda, que el domingo deberían almorzar Mauro con sus hijas en el bar del Chateau'», informó la conductora.

“En el escrito aclara ‘se hace saber que en esa ocasión solamente deberán estar presentes el señor Icardi y las niñas Francesca e Isabella sin la presencia de la señora María Eugenia Suárez Riveiro pudiendo participar en la reunión los otros hijos menores de la Sra. Nara’», leyó la orden del juez.

«No hay nada peor que a Icardi le den una orden», opinó Latorre basado en las reacciones que tuvo el futbolista cada vez que le pedían que su pareja no este presente. “Esto enloqueció a Icardi”, reveló.

Y contó el triste final que tendrían las hijas de Wanda si el futbolista decida no cumplir la orden del juez: “Estamos a jueves y todavía no propuso nada para el Día del Padre tampoco. Podría pasar ese día sin sus hijas”.