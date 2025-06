Marc Crosas le pidió una canción a Lola del Carril y ella respondió con un verso que enamoró a las redes

La relación entre Lola del Carril y Marc Crosas sigue despertando pasiones en redes sociales. Luego de compartir micrófono en DAZN durante el partido entre Palmeiras y Porto por el Mundial de Clubes 2025, ambos protagonizaron un nuevo cruce en X (ex Twitter) que disparó nuevamente el “shippeo” entre sus seguidores.

Todo comenzó cuando Lola compartió el link de su nuevo tema Heridas, ya disponible en Spotify, y deslizó con ironía: “Estoy pensando si se merece que le escriba una o no. Pal disco”. El comentarista español, naturalizado mexicano, respondió con picardía: “¿Me vas a escribir una canción?”, acompañado de un emoji tierno.

La respuesta de la relatora no tardó en llegar y sorprendió a todos con un fragmento que podría ser el inicio de una nueva letra: “En la tierra azteca lo vi llegar / Tan cerca y tan lejos de mi ciudad”.

El posteo superó las 12,9 millones de visualizaciones en pocas horas y fue interpretado por los usuarios como un guiño romántico directo a Crosas. La frase, acompañada por un emoji melancólico, generó miles de comentarios que celebraron la química entre ambos.

En redes sociales, el dúo se volvió tendencia no solo por sus interacciones al aire, sino también por la buena recepción que tuvo su trabajo en DAZN, donde Lola debutó relatando el Mundial de Clubes y Marc se consolidó como comentarista.

Por ahora, no hay confirmación de una nueva transmisión conjunta, pero los fans ya exigen “canción y relato compartido”. Mientras tanto, el hit de Lola suena fuerte, y el shippeo, también.