Lionel Scaloni tras el empate ante Colombia: “En el primer tiempo el equipo no encontró el funcionamiento”

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reconoció que «el equipo no encontró el funcionamiento en el primer tiempo» luego del empate ante Colombia por 1-1 en un partido válido por la decimosexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro llevado a cabo en el Monumental por el clasificatorio rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el entrenador albiceleste analizó la igualdad ante el elenco cafetero.

“Hay que darle mérito al rival, se jugaban un montón. El partido para ellos era importante y vinieron a hacer su planteo, sobre todo en el primer tiempo que no encontramos el funcionamiento”, comenzó el DT oriundo de Pujato.

Y continuó: “El fútbol no es solo jugar bien. En el segundo tiempo el equipo cambió la dinámica y llegamos más, aun con la expulsión de Enzo Fernández. Es una muy buena prueba de carácter y demuestra que no se ha perdido. En líneas generales estamos satisfechos por lo hecho en el complemento.

El volante del Chelsea debió abandonar el terreno de juego a los 25 minutos de la segunda mitad luego de impactar con su pie en el rostro del mediocampista colombiano Kevin Castaño. A pesar del futbolista menos, la “Albiceleste” encontró la igualdad de la mano de Thiago Almada.

Por otro lado, Scaloni fue consultado por los cambios realizados en el complemento, con la sorpresa por el reemplazo del astro argentino Lionel Messi, a los 36’, por el centrocampista Exequiel Palacios, además de la salida de Rodrigo De Paul antes de que comience dicha etapa.

“En principio ‘Leo’ no iba a salir, pero cuando él vio que estábamos por hacer dos cambios, me pidió salir y por eso lo saqué. Ya saben lo que pienso con respecto a este tema”, aseveró.

En reiteradas ocasiones, el seleccionador expresó que siempre y cuando el rosarino, ídolo del Barcelona de España, manifieste que se encuentra en óptimas condiciones para jugar, él va a optar por mantenerlo dentro del campo de juego.

A su vez, concluyó: “Los cambios en el entretiempo fueron tácticos. Con Giuliano Simeone y Nicolás González buscábamos llegar más por los costados. ‘Nico’ estuvo cerca de hacer un gol. Creo que el equipo pegó un buen cambio. Son decisiones que se toman durante el partido y creo que la prueba fue positiva para lo que viene.