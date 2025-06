La reacción de Wanda Nara tras el fallo que autoriza que sus hijas puedan convivir con la China Suárez

Mauro Icardi recibió la mejor de las noticias, fue autorizado por el juez Adrián Hagopian para reencontrarse con sus hijas y convivir con ellas en su domicilio durante siete días corridos. Además, el juez autorizó la presencia de la China Suárez y de sus hijos, algo que habían prohibido en primera instancia.

En DDM, Mariana Fabianni y su equipo leyeron el escrito de la Justicia, detallando que el encuentro se realizará este viernes a las 11 am, hasta el próximo viernes 4 de julio, con la compañía de las mascotas de las niñas.

Santiago Sposato leyó la inmediata respuesta de Wanda Nara al fallo del juez, donde se mostró indignada ante la resolución: «Sobre el particular, hago saber que lo sugerido no resulta acorde con las necesidades de las niñas”.

“Así lo considero, en conformidad con lo expresado por ellas mismas en numerosas oportunidades, así como también por los distintos médicos que se expidieron respecto de los ataques de pánico y el cuadro de angustia que presentaron las niñas los días 5 y 6 de junio», siguió.

“Lo manifestado por mis hijas, por los directivos del colegio y, cuanto menos, por cinco maestros de la institución escolar, no concuerda con las expresiones volcadas por el profesional del MPT“, advirtió no mostrandose conforme con el informe realizado por la licenciada Mattera.

E insistió: «El ataque de pánico que fue diagnosticado ha llevado a que sean las niñas quienes expresaran […] su necesidad de sentirse en el entorno de seguridad que, según han manifestado, les brinda recibir a su padre en la vivienda que habitan junto a sus hermanos».

De esta forma, pidió revertir el fallo: “La férrea negativa seguida de los cuadros de angustia que presentan […] son lo que me han llevado a buscar una alternativa que se ajuste a las necesidades de las niñas».