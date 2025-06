La Era del Hielo no afectó a los mamíferos de Sudamérica

Hace aproximadamente treinta y cuatro millones de años, el clima global se enfrió de manera drástica. Este evento, durante el cual se estableció el casquete polar antártico, marcó la transición entre dos épocas geológicas, el Eoceno y el Oligoceno, y se relacionó con olas de extinción masiva de mamíferos en varias partes del mundo (particularmente en Europa).

Tras un análisis cuantitativo del registro fósil de todo el continente sudamericano, un equipo internacional de científicos, en el que participó el investigador del CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA, CONICET-UNCUYO-Gob. Mza.) François Pujos, reconstruyó las dinámicas evolutivas de los mamíferos de aquel período, junto a los factores ambientales que pudieron influir en ellas. A diferencia de lo que se había conjeturado, el estudio no evidenció ningún pulso de extinción asociado con esta transición climática. El trabajo fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), la revista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos.

“Nos sorprendió bastante que esta transición climática no dejara huellas de extinción a gran escala en el registro fósil de los mamíferos sudamericanos. Investigaciones pioneras sobre este período geológico, usando material proveniente en su mayoría de la Patagonia, y más recientemente de Perú, evidenciaron cambios faunísticos cerca de la transición Eoceno−Oligoceno, a partir de los cuales construimos nuestras hipótesis de trabajo. Pero, si bien identificamos una reestructuración faunística a lo largo del período de estudio, en lugar de ser abrupta como se hubiese esperado en un contexto de extinción masiva, los cambios asociados fueron muy graduales”, comenta Lucas Buffan, especialista del Instituto de Ciencias Evolutivas de Montpellier (Francia) y primer autor del trabajo.

El efecto de Los Andes

Además, los modelos utilizados en el estudio revelan que la temperatura y el surgimiento de la Cordillera de los Andes jugaron un papel central en las dinámicas de diversidad de los mamíferos sudamericanos en el pasado. “Este estudio es una prueba clave para comprender los factores que modelaron la biodiversidad a lo largo del tiempo, sobre todo en Sudamérica, una de las regiones con mayor diversidad de mamíferos del mundo”, afirma Pujos, y agrega: “Nuestro trabajo aporta evidencias cuantitativas que respaldan hipótesis sobre las dinámicas de la biodiversidad formuladas hace siglos”.

Asimismo, la investigación demuestra que, durante el período analizado, los mamíferos que habitaban zonas tropicales se diversificaron más y se extinguieron menos que los que vivían en zonas extra tropicales. Según el equipo científico, en las zonas tropicales, no se identificaron cambios en el ritmo de aparición y desaparición de los linajes, mientras que en las zonas extra tropicales sí se observaron variaciones. De acuerdo con los investigadores que participaron del estudio, estos resultados sobre las dinámicas evolutivas de los trópicos son muy valiosos, porque representan evidencias directas de procesos teorizados desde hace décadas. Es que la construcción y las dinámicas de los ecosistemas tropicales, a pesar de ser un tema central en la biología evolutiva, han sufrido mucho por la falta de datos paleontológicos en zonas de baja latitud. Por ejemplo, recolectar fósiles en la Amazonia es muy complicado, primero porque los suelos tropicales no permiten una preservación óptima de material biológico a lo largo del tiempo geológico (de hecho, los fósiles escasean en los trópicos). Pero también, porque el clima y las dificultades de acceso a los escasos afloramientos fosilíferos tropicales imponen condiciones de trabajo muy duras. “Con este trabajo, tuvimos la oportunidad de aprovechar datos fósiles sumamente valiosos recolectados en la Amazonia peruana durante un par de décadas, en gran parte por nuestro equipo. Sin embargo, persisten muchos vacíos en el registro fósil amazónico, que ningún modelo estadístico, por sofisticado que sea, podrá colmar”, concluyen los investigadores.

(Fuente: CONICET)