La AFA le dio el visto bueno al proyecto de ley antibarras

A más de dos meses de la presentación la iniciativa, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja comenzó este martes con el tratamiento de la ley antibarras, por la que pretende el aprobar un nuevo régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos. El texto, además, propone crear la figura de la “asociación ilícita futbolística” y las penas contemplarán a dirigentes y organizadores de espectáculos deportivos.

La iniciativa es impulsada desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y los emisarios del Gobierno nacional para ampliar el contenido del proyecto de ley fueron Martín Ferlauto y Fernando Soto, habituales exponentes en comisiones. También estuvo Andrés Paton Urich, en representación de la AFA, quien avaló el espíritu del texto, pero cuestionó: “No hemos participado de la confección, ni hemos sido consultados”.

Sin embargo, el asesor legal de la Asociación del Fútbol Argentino dejó en claro que la postura sigue siendo de la de oponerse al arribo de las Sociedad Anónimas Deportivas (SAD): “La AFA es una asociación civil compuesta por clubes que son asociaciones civiles sin fines de lucro y seguiremos defendiendo esa figura porque creemos que es un modelo justo y necesario para nuestros clubes que cumplen una función deportiva y social”.

La aclaración devino por las expresiones del director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad, Martín Ferlauto, quien explicó que el derecho de admisión estará “bajo la órbita de los clubes, sean SAD o sociedades civiles”. Como respuesta, Paton Urich recordó que la justicia suspendió el alcance del decreto reglamentario 730/2024 y los artículos 335 y 345 del DNU 70/23 que habilitaba la transformación de los clubes deportivos en Sociedades Anónimas.

Sobre el proyecto de ley antibarras, el asesor legal de AFA y miembro del Comité de Apelaciones de la FIFA mencionó que el texto tiene el aval de Claudio «Chiqui» Tapia, mandamás de la AFA, y pidió por “un fútbol argentino, que es campeón del mundo y de América, sin violencia, lleno de hinchas y sin barras”. “No nos gusta y no queremos cuestiones delictivas dentro de la fiesta del fútbol y estamos activos en radicar cualquier tipo de violencia en el fútbol”, reiteró.

Tanto la exposición de Ferlauto y la de Soto fueron breves, pero ambos coincidieron en que este proyecto de ley tiene por objetivo considerar a las “barrabravas como organizaciones criminales”. “Los barrabravas son todo lo opuesto a los hinchas del fútbol: ven al deporte como la oportunidad de mostrar fuerza e intimidar a dirigentes y otros hinchas”, sumó el director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad.

Luego de un reclamo del diputado puntano Ernesto “Pipi” Alí (UP), exministro de Seguridad de San Juan cuando Alberto Rodríguez Saá era gobernador, realizó algunas críticas sobre las exposiciones: “Esperaba estadísticas o situaciones reales para advertir o detenerlas de cara al futuro; no me han aportado más nada, ni venir a decir cuál es el verdadero espíritu de la ley; me voy como vine”. Y agregó: “Qué lástima que no hayan tomado en cuenta a la AFA”.

Tras estos cuestionamientos, Martín Ferlauto leyó estadísticas aportadas por la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos: “En 2024 se registraron 1.168 capturas en espectáculos deportivos contra 272 en 2023; hubo 4.967 admisiones contra 1.100 que hubo en 2023; y 1.328 espectáculos deportivos fueron cubiertos contra 939 en 2023”.

Por su parte, el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, explicó que “desde hace mucho tiempo, el fútbol, tiene un poder donde se manejan entradas falsas, entradas revendidas, se ingresan armas y se cometen delitos organizados”. Y reiteró: “Las barras bravas son organizaciones criminales”.

