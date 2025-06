Fuertes explosiones cerca de una base aérea de Irán

Un fuerte y “aterrador” ruido fue registrado cerca de la base aérea Nojeh, en Kabudar Ahang, provincia occidental iraní de Hamedan, informó este viernes la agencia semioficial de noticias Mehr.

Irán estuvo sometido a múltiples bombardeos aéreos israelíes desde la madrugada del viernes, en el marco de lo que se denominó “Operación Nación de Leones”.

Fuentes iraníes informaron de las muertes de varios altos mandos militares y científicos nucleares, así como de daños en instalaciones atómicas, añadió un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Estas explosiones suceden a advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó nuevamente a Irán para llegar a un acuerdo nuclear, en vísperas de una reunión bilateral programada para el domingo en Omán.

“Irán debe llegar a un acuerdo, antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez se conoció como el Imperio iraní. No más muerte, no más destrucción, ¡simplemente háganlo, antes de que sea demasiado tarde!”, expresó en su red social Truth Social.

El mandatario señaló que otorgó varias oportunidades a las autoridades iraníes para llegar a un acuerdo. “Les dije, con la mayor firmeza, que ‘simplemente lo hicieran’, pero por mucho que lo intentaran, por muy cerca que estuvieran, simplemente no pudieron lograrlo”, comentó.

Trump también aseguró que advirtió que de no alcanzarlo “sería mucho peor”, ya que “Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo, con diferencia, y que Israel posee mucho, y mucho más por venir, y que sabe cómo usarlo”.

“Algunos iraníes de línea dura hablaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de suceder. ¡Todos están muertos ahora, y la cosa solo empeorará!”, advirtió.

En ese sentido, el presidente remarcó que Irán debe llegar a un acuerdo para “poner fin a esta masacre” antes de “los próximos ataques ya planeados”, que afirmó serán “aún más brutales”.

Luego, Trump compartió otro posteo en el que reafirmó su postura: “Hace dos meses le di a Irán un ultimátum de 60 días para que llegara a un acuerdo. ¡Deberían haberlo hecho! Hoy es el día 61. Les dije qué hacer, pero no pudieron. ¡Ahora quizás tengan una segunda oportunidad!”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó que su país haya tenido injerencia en los ataques y que Israel actuó de forma “unilateral” en una acción que “necesaria para su autodefensa”.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní aseveró que los bombardeos de Israel “no podrían haberse llevado a cabo sin la coordinación y aprobación de Estados Unidos”. “Por lo tanto, el gobierno estadounidense, como principal apoyo de este régimen, será considerado responsable de las peligrosas consecuencias del aventurerismo israelí”, expresaron, de acuerdo con informaciones acerca de la relación entre Irán y los Estados Unidos que publica el sitio Newsweek Argentina.