Fallo judicial pone en jaque a los cuarteles de bomberos de Trelew y Rawson

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la medida cautelar que permitía a los municipios de Trelew y Rawson incluir la tasa de bomberos voluntarios en las facturas emitidas por las cooperativas de servicios públicos. La decisión dejó sin efecto lo dispuesto por el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quien había autorizado la continuidad del cobro mediante ese mecanismo.

Rubén Oliva, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, confirmó que el cambio será inmediato y que este fallo deja a los cuarteles sin una posibilidad de financiamiento a corto plazo.

La decisión judicial representa un fuerte golpe para los cuarteles de ambas localidades, que ven en este mecanismo una de las principales vías de recaudación. Oliva advirtió que “judicialmente está mucho más complicado revertir la situación” y que ahora resta esperar una resolución de fondo respecto de la constitucionalidad del cobro.

El presidente de la Federación explicó que la medida aún no fue notificada formalmente a los cuarteles, pero ya se están evaluando alternativas de financiamiento, aunque con serias dificultades. “Hace más de 20 años los cuarteles sobrevivían con lo que podían juntar. Si esto no se revierte, nos obliga a retroceder a ese esquema”, lamentó.

Además, señaló que muchos de los avances logrados en infraestructura, móviles y equipamiento personal podrían verse comprometidos. “Estamos entrando en invierno, pero el verano se acerca y necesitamos anticiparnos en la compra de materiales, la preparación de móviles y la capacitación del personal. Sin financiamiento, todo eso queda en riesgo”, alertó.

Sobre posibles soluciones, Oliva planteó que algunas ideas analizadas incluyen dar la opción a los usuarios de incluir o no la cuota de bomberos al momento de pagar la factura. Sin embargo, fue claro al remarcar que la situación económica actual limita la efectividad de esas alternativas: “Cuando no tenés plata, preferís ahorrar dos mil pesos, aunque eso signifique no colaborar con los bomberos”.

Por último, indicó que en el caso de Puerto Madryn aún se esperan definiciones judiciales ya que no se vió afectado directamente por el fallo, pero marca un camino que todo indicaría que sería el mismo.