Explosiva colaboración: Wanda Nara reveló que grabó «un temón» con Paco Amoroso y Ca7riel

Wanda Nara no para de sorprender a sus seguidores y ayer reveló que tiene un tema grabado con el exitoso dúo integrado por Paco Amoroso y Ca7riel. La empresaria pidió a sus seguidores que vayan a las cuentas de los cantantes a pedir que estrenen la canción.

En diálogo con Marti Benza, Cami Jara, Gianfranco Odoguardi y Nico Ferrero para el especial de 24 hs de Tarde de Tertulia (Olga), Wanda reveló que tiene un tema musical grabado con el dúo, pero que aún no tiene fecha de estreno.

“Tengo un temón, voy a hacer un pedido a la solidaridad de los fans, tienen que enloquecer las cuentas de Paco y Ca7riel, porque tenemos un temón grabado”, adelantó la “Bad Bitch”. Aunque aclaró no tener fecha de estreno porque aún “las discográficas se tienen que poner de acuerdo» para que las fechas de otros lanzamientos no se pisen entre ellas.

“No saben lo que es el tema, lo necesitamos. Yo les dije ‘yo no quiero lanzar más nada, quiero solo lanzar lo de ellos’», se sinceró.

Sobre como surgió la colaboración, la empresaria develó que el proceso creativo ocurrió en su casa y que de ello salieron dos temas, uno de ellos sería una colaboración con su ex pareja, L-Gante.

“Lo tenemos grabado hace un tiempo, vinieron a casa, y salió un temón. Después Paco me ayudó a escribir un tema, medio para Elián (Valenzuela), y si está muy bueno, porque es como que Elian canta una parte, yo otra parte, y está muy bueno”, reveló.

“Son dos colaboraciones que están muy buenas, porque es un género diferente al que nunca lo escucharon a Elián, y el de Paco y Ca7riel está increíble, yo creo que es más que Bad Bitch ese tema”, confesó.

Wanda Nara se unió a Paco Amoroso y Ca7riel en el escenario y terminaron a los besos

El año pasado, el dúo musical presentó su álbum “Baño María” en el Movistar Arena y sorprendió a su audiencia con la presencia de Wanda Nara, quien se unió a ellos para cantar su éxito Bad Bitch.

Con movimientos sensuales y acompañada de los cantantes que estaban vestidos con batas, Wanda terminó a los besos con el dúo de trap en plena euforia.