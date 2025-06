El parque automotor argentino es cada vez más contaminante

El parque automotor a nivel nacional continúa envejeciendo, a fines de 2024 la edad promedio de los autos en Argentina llegó a 14,3 años superando el registro de 2023 (14,1 años). Considerando que en 2019 la edad media era de 11,7, se confirma la tendencia hacia la preservación de vehículos antiguos.

Estos datos se desprenden del reciente informe “Flota Vehicular Circulante 2024”, publicado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

Autos cada vez más viejos y contaminantes

En total circulan en Argentina 15.552.418 vehículos, es decir un automóvil por cada tres habitantes. El estudio estima que para mantener la actual edad promedio deberían incorporarse este año 1.100.000 vehículos nuevos al parque automotor. Ante la baja probabilidad de este escenario, se prevé que el envejecimiento vehicular se profundice.

“El parque automotor tiene un carácter dual en el que coexisten dos segmentos bien diferenciados de edades promedio con un parque relativamente moderno y otro antiguo. La flota circulante de hasta a 20 años de antigüedad fue de 11,5 millones de vehículos (en 2023 había sido de 11,4 millones de vehículos)”, indica la AFAC en el informe.

Que cada vez circulen autos más antiguos en las calles genera alertas por el impacto contaminante. La utilización de combustibles fósiles en los automóviles no solo libera gases tóxicos a la atmósfera; también libera diferentes Gases de Efecto Invernadero (GEIs), que son los principales responsables del calentamiento global.

Según la Secretaría de Energía, el 13,3% de las emisiones de GEI en Argentina son generadas por el sector transporte. La mitad de las emisiones se debe a los vehículos livianos.

Muchos de los modelos antiguos no cuentan con modernos sistemas de tratamiento de los gases de escape, emitiendo más contaminantes como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos no quemados (HC).

Autos eléctricos aumentan, pero no lo suficiente

Los autos electrificados son una opción que permiten una mayor eficiencia energética, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones. Si bien el mercado de estos vehículos (híbridos y eléctricos) aumentó respecto al 2023, no llega a tener aún una incidencia significativa sobre los números totales.

El estudio de AFAC revela que los vehículos con motorización híbrida (nafta/eléctrico) en 2024 aumentaron su participación un 69% (respecto al año anterior) alcanzando las 46.657 unidades. Mientras que los vehículos con algún tipo de electrificación pasaron de 1.100 a 1.555 unidades. A pesar de estos incrementos, representan apenas el 0,31% del parque automotor actual de Argentina.

Según la consultora GIPA, la edad media actual de los vehículos en Latinoamérica es de 12,9 años. En el continente, México es el país con la flota de autos más antigua, ya que su parque automotor promedia los 16 años.

Concentración vehicular

El informe de AFAC muestra también los niveles de concentración vehicular en los grandes centros urbanos. El 46,7% de la flota de autos de 2024 se concentró en la provincia de Buenos Aires y CABA. Mientras que las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, juntas, representaron el 23,5% del parque automotor total.