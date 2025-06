Argentina votó en contra del alto el fuego en Palestina

Con el voto en contra de Argentina y Estados Unidos y diez países más como Tonga y Papúa Nueva Guinea, la Asamblea General de la ONU exigió un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, al igual que la liberación inmediata de todos los rehenes, la entrada de ayuda humanitaria irrestricta, y la rendición de cuentas de parte de Israel.

El texto, impulsado originalmente por España y Palestina, que luego obtuvo el patrocinio de más de una veintena de países, obtuvo 149 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones.

«Es urgente enviar un mensaje rotundo»

Antes de someter a votación el texto, el embajador de España ante la ONU, Héctor Gómez Hernández, lo presentó al pleno, enfatizando la urgencia de que la comunidad internacional mande un mensaje “rotundo” sobre la situación en Gaza.

El diplomático español explicó que la resolución “exige que se facilite de forma inmediata y permanente la entrada plena, rápida, segura y sin obstáculos de ayuda humanitaria a gran escala en Gaza”, y que apoya el Plan coordinado por la ONU para reanudar las entregas de ayuda humanitaria en ese territorio palestino.

“El proyecto de resolución reitera el compromiso con la solución de los dos Estados, con la Franja de Gaza como parte del estado de Palestina, rechaza firmemente cualquier intento de realizar cambios demográficos en Gaza y Cisjordania, y condena todos los planes de traslados forzosos individuales o masivos, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado”, declaró antes de invitar a todos los Estados a votar a favor.

Hambre como método de guerra

El documento, adoptado en una sesión especial de emergencia del máximo órgano de debate, también condena enérgicamente el uso del hambre como método de guerra y la denegación del acceso a la ayuda humanitaria vital a la Franja de Gaza.

Asimismo, destaca la necesidad de que Israel rinda cuentas y exhorta a todos los Estados miembros a que adopten, individual y colectivamente, todas las medidas necesarias, en consonancia con el derecho internacional y la Carta de la ONU para garantizar que Israel cumpla sus obligaciones.

En otro apartado, recalca que Israel, como potencia ocupante, está obligado en virtud del derecho internacional a dejar que la ayuda básica llegue a toda la población necesitada y “exige que se facilite de forma inmediata y permanente la entrada plena, rápida, segura y sin trabas de asistencia humanitaria, incluidos alimentos y suministros médicos, en toda la Franja de Gaza y su entrega a todos los civiles palestinos”.

Entre los bienes vitales que se deben proveer a los gazatíes sin dilación, menciona combustible, equipo, alojamiento y acceso a agua limpia.

Respeto a los principios humanitarios

Además, subraya que Israel debe respetar plenamente los principios humanitarios de “humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, en coordinación con las Naciones Unidas”.

Los Estados miembros que apoyaron la resolución exigen a Israel poner fin inmediato al asedio y abrir todos los pasos fronterizos y a las partes les exigen cumplir a cabalidad sus obligaciones marcadas por el derecho internacional.

«El mundo debe poner fin a este genocidio»

Antes de la votación, el embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Massour, enumeró los abusos que sufren los gazatíes y rechazó todos los ataques contra la población civil, sean palestinos o israelíes

El mundo debe tomar todas las medidas necesarias para poner fin a este genocidio, clamó, y agregó: “Ni armas, ni dinero, ni comercio para oprimir a los palestinos, para someterlos a una limpieza étnica y robarles sus tierras”.

“Este conflicto no terminará con más masacres, más ocupación, más desplazamientos y más anexiones”, puntualizó Mansour, asegurando que para acabar con el conflicto se debe romper el ciclo de violencia mediante el cumplimiento de los derechos fundamentales de los palestinos y logrando una paz y seguridad compartidas

“Queremos poner fin a esta ocupación ilegal (….) queremos dos Estados que vivan juntos en paz y seguridad”, abundó, agregando que el tiempo apremia y que es imperativo actura ahora para salvar “a Gaza, a Palestina y a la paz”.

¡No esperen más! Cada día contamos cientos de vidas palestinas perdidas. “Esta situación abominable, ilegal e inmoral no puede continuar”, dijo.

El diplomático reconoció y agradeció a todos aquellos en todo el mundo que se han movilizado para poner fin al conflicto en Gaza, afirmando que estas personas “defiendan la humanidad” y reiteró su esperanza de una solución de dos Estados en la que Israel y Palestina convivan en paz y seguridad.

Todavía hay 53 rehenes, acusa Israel

Por su parte, el representante permanente de Israel ante la ONU, quien siguió al podio a Mansour antes del voto, sostuvo que la resolución no avanza la paz.

Danny Danon recordó que aún hay 53 rehenes israelíes en manos de Hamas.

“Cada uno de ello es un mundo entero. Sin embargo hoy votan una resolución que no condiciona el alto el fuego a su liberación”, señaló, culpando al mundo de olvidar a los rehenes. “Pero nosotros no los olvidaremos y haremos lo necesario para que regresen a casa”, advirtió.

Según el embajador israelí, el texto de la resolución tendría que empezar condenando a Hamas.

Danon también acusó a Hamas de no querer la paz, sino de intentar sobrevivir y prolongar el terror, obstaculizando las propuestas israelíes que buscan una solución.

La resolución contribuye al futuro de Gaza e Israel

Rusia expresó su respaldo a la resolución, argumentando que el texto describe objetivos humanitarios clave y contribuye al futuro de Gaza e Israel.

“En ese futuro, no hay cabida para el desplazamiento forzado, los cambios demográficos o territoriales, ni para la construcción de asentamientos ilegales. Igualmente, no hay cabida para el terrorismo ni la violencia”, declaró el embajador ruso.

Vasily Nebenzya lamentó que el mundo ya no se horrorice por el número de muertos palestinos, que llegan a 55.000 desde octubre de 2023.

“Estas cifras son simplemente inimaginables, sobre todo porque los muertos están lejos de ser combatientes armados hasta los dientes que amenazan a los civiles israelíes. Son palestinos comunes que se refugian en escuelas, hospitales y campos de refugiados y hacen cola para recibir ayuda humanitaria”, recordó.

A lo largo de 20 meses de hostilidades, la comunidad internacional ha utilizado todos los términos posibles para describir esta tragedia inhumana, agregó.

“La comunidad internacional debe hacer todo lo necesario para detener la masacre en Gaza”, espetó Nebenzya.

Del mismo modo, se mostró contra las acciones militares, precisando que no sirven para liberar a los rehenes. “La mayoría fueron liberados mediante negociaciones”, añadió.

Estados Unidos considera que el texto premia a Hamas

En línea con Israel, Estados Unidos destacó la falta de una condena a Hamas en el texto.

La representante interina estadounidense, Dorothy Shea, repitió las críticas de Israel a la resolución, destacando la falta de condena a Hamas.

Según la embajadora en funciones, la resolución premia a Hamas por sus acciones.

“No respaldamos medidas unilaterales que no repudien a Hamas”, insistió al justificar el voto de su país.

Para Shea, la paz sostenible solo será posible mediante negociaciones directas.

“Esta resolución no contribuye a traer la calma a Gaza. Tampoco contribuye a promover una verdadera solución diplomática para promover la causa de la paz”, dijo.

Shea valoró en cambio los esfuerzos diplomáticos en curso para liberar a los rehenes y exhortó a apoyar la red de distribución de ayuda humanitaria israelí-estadounidense que lleva a cabo un contratista privado.

Sesión especial de emergencia

El voto de la resolución en una sesión especial de emergencia de la Asamblea General -la 10ª que lleva a cabo ese órgano desde 1950-, responde a la parálisis del Consejo de Seguridad para abordar la guerra en Gaza.

Apenas el 4 de junio pasado, Estados Unidos vetó en el Consejo una resolución que exigía un alto el fuego, la liberación de los rehenes y el levantamiento de las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria.

En diciembre de 2024, la Asamblea aprobó en otra sesión especial de emergencia dos resoluciones: una que exigía un alto el fuego en Gaza y otra que afirmaba el pleno apoyo a la agencia de la ONU para los refugiados de Palestina (UNRWA), que ha sido objeto de críticas por parte de Israel.