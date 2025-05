Yanina Latorre expuso los explosivos chats con la China Suárez: «Cómo te arde a los que me…»

Tras la polémica presentación oficial de Mauro Icardi con su “nueva familia” en Turquía, la China Suárez se cansó de las críticas recibidas en redes sociales y estalló contra todos, especialmente contra la mediática Yanina Latorre.

Mientras la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) se encontraba en vivo, la actriz la desbloqueó de Instagram y respondió a sus historias con mensajes amenazadores: “Porque me hago la picante cuando se me canta la concha. Cuando y con quien quiero”, escribió la China.

La mediática, conocida por no tener filtros, le preguntó si no siente vergüenza de “cagarse” en las dos hijas de Icardi que tuvieron que ver como su padre llevaba a sus hijos a la cancha, a lo que la actriz respondió tajante: “A vos debería darte vergüenza. Tenés mil años y estás publicando todo el día con el telefonito repitiendo boludeces que ni siquiera chequeas”.

En LAM, Latorre mostró al panel y a Ángel de Brito el intercambio completo entre ella y la China, metiendo filosos comentarios en modo de respuesta.

‘Amor, me tratás de vieja, eso te grafica. A mí me daría vergüenza ser vos’, le pongo. Y me pone: ‘no me gratifica’. Se ve que ni siquiera entendió. ‘Espero llegar a tu edad y no estar pelotudeando todo el día en Instagram’, me pone», comenzó leyendo sus DM’s.

“Insisto, la que pelotudea desde que lo conoció a Icardi todo el día en Instagram mostrando la casa de los sueños, el pañuelo, el almohadón Hermès es ella. Sinceramente, si hay algo que no hago es pelotudear. Entonces le pongo ‘no servís para nada’ y me responde: ‘Jaja, laburo y no sabés lo bien que me va’”, siguió.

«‘La que pelotudea sos vos, todo el día subiendo fotitos con el último gar…’, le puse. ‘Sí, ahora estoy de vacaciones’, me escribió. Entonces le pongo ‘vivís de vacaciones’. Porque convengamos desde que está con Icardi…», lanzó filosa.

«‘Cómo te arde, cómo te arde a los que me gar…’, me pone, porque ella, conchuda. ‘A mí no me arde nada, yo tengo la vida resuelta, vos no, vivís de prestado’, le respondí: porque la verdad nada es de ella», opinó.

La mediática leyó la respuesta de la China e interpreto un ‘palito’ a sus ex parejas: «Entonces le pongo ‘nadie me mantuvo, era mi marido. ¿Querés que te explique lo que es la sociedad conyugal? Vos querías que te mantegan, lo lograste tarde, porque encima te reitero: es de prestado’. Y me pone: ‘Sí, por eso estuve con ratas, y no me casé’. Se ve que Cabré y Vicuña son dos ratas».