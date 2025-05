Una actriz doble de riesgo denunció a Kevin Costner tras filmar una escena de violación no guionada

Kevin Costner se enfrentará a la Justicia estadounidense luego de que una actriz doble de riesgo lo acusara de obligarla a filmar una “violenta escena de violación que no estaba guionada ni programada” y sin su conocimiento previo, durante la filmación de “Horizon: Capítulo 2”.

Devyn Labella, doble de acción de la protagonista Ella Hunt, presentó una demanda en contra de Costner y otras diez personas en la Corte Superior de California por los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2023.

Según relata la víctima, de 34 años, el día anterior fue citada para filmar una escena de violación junto con otro actor, con los protocolos necesarios, ensayos previos con profesionales y sin espectadores. Al día siguiente, se presentó en el set para filmar otras escenas de la película, pero una vez allí, Costner le había solicitado grabar escenas adicionales con otro actor.

“Sin aviso, consentimiento, preparación, ni medidas de seguridad apropiadas, como la presencia del coordinador de intimidad del proyecto, el acusado Costner dirigió al actor (Roger Ivens) para que realizara repetidamente una violenta simulación de violación sobre LaBella”, indiciaba el documento presentado en la Justicia.

La violenta escena constaba en que el actor se montara sobre ella, la inmovilizara e intentará subirle la falda con el fin de forzar una penetración, según la palabra de la denunciante. Además, agregó que Costner estuvo presente en todo momento y pidió a Ivens que le suba más la falda, dejando sobreexpuestas sus partes intimas.

«En el rodaje del 2 de mayo no hubo coreografía, ni ensayos, ni avisos previos, ni presencia de un coordinador de intimidad», expresó en el documento.

«Aquel día me sentí expuesta, desprotegida y traicionada por un sistema que promete seguridad y profesionalismo. Esta experiencia ha despertado en mí una misión de por vida para ser la defensora que yo necesité, asegurándome de que nadie quede en una situación así de vulnerable», cerró LaBella, pidiendo justicia.