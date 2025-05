Suenan las alarmas en River: Montiel nuevamente desgarrado

El lateral derecho de River Gonzalo Montiel salió reemplazado en el primer tiempo de la goleada del pasado lunes por 3-0 frente a Barracas Central en el Monumental, válido por los octavos de final del Torneo Apertura.

El marcador de punta campeón del mundo con la Selección argentina fue sustituido por Fabricio Bustos a los 30 minutos del primer tiempo y será baja en el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo de cara al choque del próximo jueves ante Independiente del Valle, por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Luego de realizarse los estudios médicos protocolares en este tipo de situaciones, se confirmó que el futbolista de 28 años se resintió de la última lesión en la que sufrió un desgarro de grado 1 en el bíceps femoral derecho.

El pasado 27 de abril en el Superclásico ante Boca, Montiel debió abandonar el terreno de juego del Monumental al entretiempo y posteriormente se ausentó en la goleada ante Vélez por 4-1, debido al problema físico antes mencionado.

No obstante, el lateral diestro volvió a sumar minutos en el triunfo de los de Núñez por 3-2 ante Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha del Grupo B del campeonato internacional y comenzó de arranque en la victoria ante el “Guapo”, pero no pudo finalizar ni siquiera los primeros 45 minutos.

Si bien el problema físico generó preocupación en el entorno millonario, lo positivo es que Montiel no volvió a desgarrarse, sino que solamente se le abrió la herida. En tanto, el tiempo de recuperación sería de 10 días aproximadamente, en lugar de los 21 mínimos en este tipo de lesiones.

Lo que está confirmado es que “Cachete” no podrá decir presente en el cruce ante IDV del próximo jueves por Copa Libertadores, ni tampoco en los cuartos de final del Torneo Apertura frente a Platense.