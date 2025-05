Sastre, sobre la crisis pesquera: “La ciudad entera está sintiendo el impacto”

El conflicto en el sector pesquero continúa generando preocupación en Puerto Madryn, donde la comunidad en su conjunto empieza a sentir el impacto económico de la paralización de la actividad. En ese contexto, el intendente Gustavo Sastre se pronunció nuevamente sobre la situación, apelando a la necesidad urgente de encontrar consensos que permitan el regreso de los trabajadores al mar.

Durante esta semana, se llevaron adelante reuniones con funcionarios nacionales, incluyendo un encuentro del Consejo Federal Pesquero, con el objetivo de avanzar en una posible apertura de la prospección que destrabe el conflicto. Sastre acompañó a los trabajadores en diferentes gestiones ante el Gobierno Nacional, incluyendo encuentros con el gobernador Torres y el secretario de Pesca de Nación.

“El escenario es complejo, pero quiero ser optimista. No podemos permitir que esto se dilate más. La gente necesita trabajar”, expresó el jefe comunal. En ese sentido, remarcó que su posición es clara: “Estoy del lado del trabajador porque necesita el recurso para vivir. Hay familias que no tienen otra alternativa que no sea la de vivir de la pesca”.

Sastre también destacó la importancia estratégica del sector pesquero para la economía local al esxpresar: “La pesca es una de las principales industrias de Puerto Madryn y el derrame económico que genera es enorme. Este párate no solo afecta a los trabajadores, sino a toda la ciudad”.

En relación con la postura del empresariado, el intendente reconoció que actualmente la negociación está empantanada: “Hoy la posición es rígida. No hay voluntad de negociación, y eso es lo que más preocupa. No hay conflicto que dure toda la vida, pero este ya no admite seguir perdiendo tiempo”.

“No hay negociación posible si no hay voluntad de ambas partes. El diálogo no se puede cortar. Estoy haciendo todo lo posible, hablando con todos, buscando alternativas. No hay nadie que quiera más que yo que los trabajadores vuelvan al mar”, insistió Sastre, dejando en claro su compromiso con la resolución del conflicto.

Mientras tanto, se aguarda que en las próximas horas se generen avances concretos que permitan destrabar la situación y reactivar la actividad en uno de los sectores productivos más relevantes para la ciudad.