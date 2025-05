Sastre sobre el conflicto pesquero: “Esto no da para más”

Tras la masiva movilización de sindicatos portuarios a las puertas del Municipio de Puerto Madryn, el intendente Gustavo Sastre recibió a los dirigentes gremiales y expresó su apoyo al reclamo por la reactivación de la actividad pesquera. “Es una picardía haber llegado a esta situación límite, con cientos de familias que hoy no tienen para comer”, sostuvo el jefe comunal, al tiempo que anunció que impulsará la conformación de una mesa de diálogo entre todas las partes.

El intendente remarcó que el conflicto, que mantiene paralizado al sector desde hace varios meses, ya genera un fuerte impacto no solo en los trabajadores directamente afectados, sino también en la economía de la ciudad. “La pesca no es una actividad más. Lo dije días atrás: esto iba a traer consecuencias. Hoy no hay dinero circulando, el comercio lo siente, pero lo más grave es que hay gente que ya no puede sostener su día a día”, advirtió.

Durante el contacto con la prensa, Sastre insistió en la necesidad de una intervención urgente y cuestionó la demora en el tratamiento del conflicto. “Esto no puede esperar una semana más. No es serio seguir postergando mientras hay familias que dependen de que los barcos salgan a trabajar”, enfatizó.

Asimismo, criticó la falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado y el sector privado. “Acá cada parte tiene que hacer lo que le corresponde: el Gobierno nacional, el provincial, el sector privado y también la pata sindical. Nosotros, desde el Municipio, aportamos lo que podemos más allá de tener menor injerencia, pero no podemos mirar para otro lado”, expresó.

En ese marco, adelantó que se comunicó con las autoridades provinciales para promover un encuentro urgente que permita destrabar el conflicto. “Estamos a la espera de que los responsables gremiales puedan tener una reunión con el secretario de Pesca. Espero que finalmente se sienten y den una respuesta”, indicó.

Finalmente, Sastre reafirmó su compromiso con los trabajadores y aseguró que el Municipio seguirá siendo un canal de diálogo: “De la misma manera que siempre los atendí y acompañé, lo voy a seguir haciendo”.