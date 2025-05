Proponen diferir el pago de la luz para familias sin gas en Puerto Madryn

La concejal de Unidos y Organizados, Andrea Rueda, brindó detalles sobre el proyecto de ordenanza presentado, el cual busca aliviar el impacto de las tarifas eléctricas en familias que residen en zonas de Puerto Madryn sin acceso a la red de gas.

Rueda explicó que la iniciativa busca diferir el pago del ítem “energía” de las facturas correspondientes a los meses de junio, julio y agosto —los más críticos por el uso intensivo de calefacción eléctrica—, permitiendo abonarlas hasta el 31 de diciembre de 2025. “No se trata de regalar la energía, sino de dar una respuesta a una situación generada por un error de avanzar con loteos en zonas donde no llega el gas”, afirmó.

La propuesta está dirigida a vecinos “electrointensivos” que se calefaccionan exclusivamente con electricidad por la falta de gas. Rueda aclaró que la inclusión en el beneficio será voluntaria y dependerá del registro que se habilite. “Hay quienes prefieren pagar en término, pero otros realmente no van a poder afrontar facturas de hasta 200 mil pesos”, advirtió.

El proyecto se encuentra abierto a modificaciones y aportes de otros bloques, e incluso de la Cooperativa Servicoop, a quien se le solicitará discriminar el ítem energético en las facturas, en caso de ser aprobado en el recinto.

Según explicó la concejal, el impacto económico del beneficio propuesto para los usuarios electrointensivos sería mínimo para la Cooperativa Servicoop. Afirmó que el universo de personas alcanzadas no superaría “dos manzanas” en la ciudad, por lo que no implicaría una merma significativa en la recaudación ni pondría en riesgo el equilibrio financiero de la entidad. En ese sentido, remarcó que la intención no es regalar el servicio, sino facilitar un mecanismo de pago diferido durante los meses más fríos del año.

Rueda también planteó que esta medida, además de ser una forma de subsanar un error originado por el propio Estado municipal al entregar terrenos sin acceso a gas, permitiría que la cooperativa mantenga su nivel de ingresos. “Se trata de ayudar a la gente a atravesar una situación crítica sin empujarla a la morosidad ni a soluciones irregulares, y al mismo tiempo garantizar que Servicoop continúe cobrando por el servicio”, explicó.

Rueda expresó que ya inició conversaciones con la concejal Nadia Garay, quien había impulsado una idea similar en 2024, y aseguró que espera que concejales de Juntos por el Cambio también acompañen la medida. “Si aprobaron el aumento de tarifa, también deberían estar dispuestos a acompañar esta alternativa”, señaló.

La concejal confía en que el proyecto pueda ser tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante y aprobado antes del inicio del invierno.

“La intención es clara: brindar una herramienta concreta para que las familias más expuestas puedan pasar el invierno sin caer en mora ni vivir en condiciones indignas”, concluyó.