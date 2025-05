Nuevo escándalo de la China Suárez: apuntó contra Yanina Latorre

Un nuevo escándalo sacude el mundo del espectáculo argentino: Yanina Latorre y la China Suárez protagonizaron un violento cruce en vivo y por redes sociales, luego de que la conductora de Sálvese quien pueda hiciera referencia a la relación de la actriz con el futbolista Mauro Icardi.

Según supo Noticias Argentinas, el conflicto comenzó cuando la China envió mensajes privados a Latorre, insultándola y enviándole incluso fotos suyas llorando. Le dijo «boluda», «cornuda» y «mala periodista», según relató la propia conductora al aire.

«Yo fui cornuda, pero vos sos victimaria. Te burlás de las minas, como hiciste con Tobal, Pampita y Wanda. Yo prefiero ser cornuda y no romper familias», dijo furiosa Latorre.

Pero el momento más explosivo llegó cuando acusó a Suárez de provocar una crisis emocional en las hijas de Icardi.

“Les pusiste la camiseta de Icardi a tus tres pibes en la final del sábado en Estambul. Las hijas del jugador lo vieron llorando. Llegó una ambulancia, hubo crisis de nervios. No fueron al colegio ni el lunes ni el martes”, sostuvo.

Latorre afirmó que la psiquiatra que trata a las menores le pidió al futbolista que no subiera más imágenes con los hijos de la actriz, algo que Icardi acató.

“Pero vos, China, subiste una foto de Icardi nadando con tus tres pibes. Sos mala. Y meteme cuarenta juicios si querés”, lanzó.

Por su parte, la China Suárez reaccionó en sus historias de Instagram, compartiendo capturas del chat con Latorre y afirmando:

“Ya me siento más liviana. A veces dejar de callarse, es necesario”.

En una de las respuestas, Suárez escribió:

“Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos. No, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el orto”.

Además, desde la cuenta oficial de X del programa Sálvese quien pueda se publicaron más capturas del chat, donde Suárez le escribió a Latorre:

“Tenés mil años y estás pelotudeando todo el día con el teléfono repitiendo boludeces que ni siquiera chequeás”.

Latorre replicó mostrando una reacción previa de Suárez a sus historias y preguntó:

“¿Por qué no se hizo la picante cuando dio la nota?”

La respuesta de la actriz fue tan directa como polémica:

“Porque me hago la picante cuando se me canta la con… Cuando y con quién quiero”.