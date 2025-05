Laura Mirantes cuestionó “la falta de compromiso” de César Treffinger

La ministra de Producción de Chubut, Laura Mirantes, expresó un fuerte malestar con algunos representantes nacionales por lo que consideró una falta de compromiso con los intereses de la provincia. Si bien no mencionó directamente al diputado César Treffinger, sus declaraciones dejaron entrever críticas dirigidas a su accionar político, remarcando la contradicción entre sus discursos y su responsabilidad institucional. En contraposición, resaltó el rol activo de la legisladora nacional Ana Clara Romero, a quien valoró por su cercanía con el territorio y su capacidad de gestión.

“Tenemos diputados nacionales y no todos tienen puesta realmente la camiseta del chubutense”, afirmó Mirantes. “Una cosa es la ideología y otra cosa es para lo que la gente te escogió. La gente te votó con un fin que es pelear por los derechos de los chubutenses. Cosa que determinados personajes que están a nivel nacional no lo hicieron durante un año y medio y ahora pretenden venir a hacer leña del árbol caído”, agregó en referencia a quien hoy ostenta es sello de la Libertad Avanza en Chubut.

La ministra hizo una autocrítica y reconoció haber acompañado políticamente a Treffinger: “Inclusive me siento responsable de esto porque acompañé esa posición. Mi ideología sigue siendo la misma porque la mantengo. Pero hay una realidad; el diálogo hace a la comunión y a la fortaleza en cualquier lado”.

“Tenemos un claro ejemplo de Ana Clara Romero que no solamente recorre la provincia sino que está también brindando soluciones y pelea por los intereses de la provincia del Chubut”, señaló.

Luego, continuó: “Hay otros personajes que lo único que hacen es venir acá a tirarle tierra a la provincia del Chubut y a la gestión, cuando lo que tienen que hacer es apuntalarse en Nación, sentarse con nuestro gobernador y decirle: estoy a disposición, decime qué necesitás para que la provincia siga saliendo adelante”.

Consultada sobre si Ana Clara Romero podría ser una buena candidata para renovar su banca, Mirantes no dudó en ponderar su figura: “Lo viene demostrando con hechos, recorre, está, trae respuestas y realmente la pelea en Buenos Aires”, afirmó. Y concluyó: “Más allá del color partidario, que obviamente no es el mismo en el que yo estoy, como mujer realmente me siento representada a nivel nacional”.