La estrategia de Mauro Icardi en su divorcio con Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi están tramitando su divorcio en Italia y el jugador del Galatasaray tiene pensada una estrategia con la cual se aseguraría quedarse con la fortuna que ganó durante su carrera.

Según informó Gustavo Méndez, el periodista que entrevistó a la China Suárez, Icardi tendría todas las pruebas para demostrar que Wanda Nara le fue infiel en al menos tres oportunidades, dos de ellas antes de su primer encuentro con la China Suárez en París.

En Italia rige una ley como la que antiguamente regía en Argentina, donde se pena el adulterio y termina en un perjuicio para aquel que fue infiel en el matrimonio.

“Si se comprueba eso, va a perder millones de dólares”, opinó Méndez, que reveló que “en Italia está presentado que lo de Keita Baldé y Federico Fazio fue antes de lo de La China Suárez. Lo de L-Gante fue desde 2022”.

“Wanda dijo que tiene 35 propiedades que nunca se hubiese podido comprar con su sueldo de Telefe. Lo que gana Wanda en Telefe en un mes, lo gana Mauro Icardi en un día. No fue su representante, no figura en la página de la FIFA”, sumó el periodista.

La audiencia por el divorcio será este 28 de mayo en Italia. Icardi tiene pensado viajar, mientras que Wanda aún no informó qué hará.

Lo cierto es que el jugador esperaba poder ver a sus hijas antes de su viaje previsto para este viernes, pero no será posible. El encuentro iba a ser este miércoles 14 de mayo, pero Wanda utilizó una estrategia legal para que se suspenda una vez más ya que en el último encuentro estuvo presente La China Suárez.