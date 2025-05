La emoción de Lavezzi tras el debut de su hijo en Unión

El ex jugador de la Selección argentina Ezequiel “Pocho” Lavezzi se mostró emocionado al presenciar el debut de su hijo Tomás, de 19 años, en el primer equipo de Unión de Santa Fe que terminó perdiendo frente a Mushuc Runa de Ecuador por 1 a 0.

El entrenador Leonardo Madelón decidió que el joven futbolista ingrese cuando faltaban cinco minutos para el final del encuentro en lugar de Lucas Gamba y bajo la atenta mirada de su padre, quien lo observó desde el palco del 15 de Abril.

Tras el partido, Tomás abrazó a su padre y no pudo ocultar su emoción tras concretarse su debut como profesional, mientras que señaló acerca de su padre: “Sabe que me esforcé mucho para esto, está contento y, seguramente, muy orgulloso”.

Tomás Lavezzi nació en Rosario el 1° de enero de 2006, cuando su padre jugaba en San Lorenzo y se sumó a las divisiones inferiores de Unión a fines de 2022 procedente de Rosario Central.

“Estoy muy contento, es el momento que soñé de chico. Me preparé toda la vida sobre esto y estoy agradecido con Madelón”, expresó el joven futbolista.