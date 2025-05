Jueves sin Gran Hermano: ¿qué pasó?

Gran Hermano transita una semana especial, debido a que ya cuenta con la placa de nominados rumbo a una nueva eliminación, pero los fans no se tomaron del todo bien que este jueves no haya gala.

Sin necesidad de nominaciones, el miércoles fue una noche diferente con el ingreso de Santiago del Moro a la casa, quien dio precisiones sobre la fecha de la final del reality.

El animador agasajó a los once jugadores que siguen en el reality con una cena, y luego todos vieron los casting de cada uno. Finalmente, reveló el contenido del sobre: un papel que decía “las cuatro estaciones”.

Si bien no dio la fecha exacta, Del Moro aclaró que será después del inicio del invierno, es decir tras el 21 de junio; pero “no más que el 27 de junio”.

En medio de esta expectativa, los seguidores también se enteraron que este jueves se suspende la emisión del reality más famoso del país.

Por qué este jueves no hay gala de Gran Hermano

El reality no sale en vivo este jueves debido a que Telefe transmite el partido de River por la Copa Libertadores. El conjunto argentino juega ante Barcelona de Guayaquil desde las 21.30 horas, por lo que el canal decidió directamente suspender la gala.