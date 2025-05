Israel destruye excavadoras en Gaza para evitar rescates

Los especialistas estiman que alrededor del 92% de las viviendas de la Franja han resultado dañadas o destruidas; y que hay 50 millones de toneladas de escombros, bajo los que se encuentran 11.000 desaparecidos. En este marco, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) declaró que ataques, llevados a cabo por las fuerzas israelíes, alcanzaron a primera hora del martes a varias excavadoras en toda Gaza, paralizando los servicios de retirada de residuos sólidos y escombros.

Hace unos días, el corresponsal de Noticias ONU en Gaza estuvo sobre el terreno con personas que intentaban extraer de entre los escombros los cuerpos de sus familiares desaparecidos con medios limitados, entre ellos una excavadora conducida por Atef Nasr, quien nos dijo que su misión había pasado de construir y reparar carreteras a extraer los cuerpos de los desaparecidos de debajo de los escombros. Este martes, su excavadora fue destruida, frustrando las esperanzas de las familias de honrar a sus muertos enterrándolos.

La tragedia de la familia Dahdouh

«Nuestro reportero estuvo recientemente con la familia Dahdouh cuando pudieron extraer los restos de su hijo Omar de entre los escombros de su casa «más de un año después de que muriera en un ataque aéreo israelí que destruyó un edificio de siete plantas», declaró su hermano Muayyad.

Mientras inspeccionaba el lugar, Muayyad dijo que la falta de maquinaria para retirar los escombros les impidió llegar hasta el cuerpo de su hermano para enterrarlo.

«El cuerpo de mi hermano permaneció bajo los escombros durante casi un año. Después de la guerra, intentamos recuperarlo, pero como el edificio tenía siete pisos, no podíamos sacarlo sin maquinaria pesada”, dijo.

“Buscamos una excavadora o maquinaria pesada para retirar los escombros y llegar a la planta baja, porque mi hermano estaba en la planta baja, pero no pudimos contactar con nadie durante la guerra. Las fuerzas israelíes quemaron y destruyeron todo el equipo pesado, excavadoras y bulldozers, que podría haber ayudado a recuperar los cuerpos de los atrapados bajo los escombros», continuó.

Honrar a los muertos enterrándolos

En Khan Younis, en el sur de Gaza, la familia Dajani vive en su casa destruida, donde los cadáveres de tres de sus hijos siguen enterrados bajo los escombros.

«Nos desplazaron cerca de la orilla del mar y, cuando volvimos, la casa estaba destruida y los cuerpos enterrados bajo los escombros”, narró el propietario de la casa, Ali al-Dajani, con el corazón encogido.

“Nos vemos obligados a vivir en esta casa, pero esto no es vida, es muy difícil. Sufrimos la falta de agua, de comida y de todo. No sabemos qué hacer, Dios es nuestro único apoyo. Lo único que queremos es sacar los cuerpos de entre los escombros, porque los muertos están enterrados. Eso es lo que esperamos: recuperar los cuerpos, que ya se han descompuesto».

Dajani habló con el corresponsal de la ONU hace unos días mientras los vehículos trabajaban para despejar montañas de escombros en busca de los cuerpos de los tres niños. Pero ese esfuerzo también se paralizó ayer debido a la destrucción de maquinaria pesada en toda la Franja de Gaza.

Según estimaciones de la ONU, alrededor del 92% de las viviendas de la Franja de Gaza, unas 436.000, han resultado dañadas o destruidas. La cantidad de escombros se calcula en 50 millones de toneladas, que se tardarían décadas en retirar con los recursos actuales.

Las organizaciones humanitarias advierten de que los retrasos en la retirada de los escombros y la recuperación de los cadáveres no sólo están causando un inmenso sufrimiento psicológico a las familias en duelo, sino que presagian un inminente desastre sanitario y medioambiental en Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del mundo.