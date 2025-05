Felipe Fort chocó a un motociclista con su BMW

Felipe Fort, hijo del difunto Ricardo Fort, protagonizó un accidente automovilístico en Recoleta, altura Avenida Libertador, durante la noche del jueves. La primera información indicaba que el joven habría chocado a una joven que circulaba en monopatín, pero luego se conoció que se trataba de un choque a un motociclista.

“Hace un ratito tuvo un accidente automovilístico Felipe Fort, el heredero. No pasó nada, por suerte está todo bien”, contó Ángel de Brito en LAM. “Iba en el auto y chocó contra una chica que iba en monopatín. Fue a las 19:54. No quisieron asistencia médica. La chica en monopatín tenía golpes en la cara. Conductor, sin lesiones”, informó en primera instancia.

Minutos más tarde, el conductor se corrigió su información luego de que trascienda el parte oficial, que leyó para su audiencia.

“Avenida del Libertador y Billinghurst. Personal policial desplazado por choque entre un vehículo y una moto”, revelaba el escrito.

“Arriba personal al lugar y se constató un choque simple entre un automóvil BMW 220 conducido por el señor Fort Felipe, de 21 años, y una moto Kawasaki 900 conducida por Jesús Victoriano Rojas Valdivia. Ambos circulaban por Avenida del Libertador y al doblar la moto en Castillo es embestida por detrás por el automóvil”, continuó leyendo.

“SAME asiste en el lugar con control clínico. Se labra expediente con constancia de que se trata de un choque simple y ninguna de las partes desea instar a la acción penal, así que no pasó absolutamente nada. Fue solo un susto y un mal momento para ambos”, cerró.