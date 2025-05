Dakota apuntó contra L-Gante: “Ninguna persona en el mundo me da tanto asco como vos»

Dakota Gotth, la influencer que estuvo involucrada con L-Gante cuando este estaba separado de Wanda Nara, apuntó contra el cantante en sus redes sociales y le pidió que no se acerque a ella.

En una historia de Instagram que eliminó a las horas, la modelo de contenido explícito escribió: “¡Elián, tenés una perimetral de 600 metros y tengo un botón anti pánico! Te lo recuerdo por si se te olvida”.

Y siguió: “Ninguna persona en el mundo me da tanto asco como vos. Ni se te ocurra acercarte a mí».

Dakota y L-Gante se mostraron juntos durante un fin de semana de enero, cuando él y Wanda Nara se tomaron un tiempo de su polémica relación, siendo la influencer la señalada como la “nueva pareja” del músico. Sin embargo, a los pocos días Elián y Wanda retomaron su noviazgo como si nada hubiera pasado.

Pochi, de la cuenta @Gossipeame, se comunicó con L-Gante para preguntarle sobre las recientes historias de Instagram de la modelo: “La reacción de él fue ‘RE FANTASMA’, me dio a entender que se quiso hacer famosa y no le salió».

Evelyn López, su nombre verdadero, denunció a Elián Valenzuela por abuso sexual y pidió una perimetral tras relatar que el músico tuvo comportamientos inadecuados con ella en dos ocasiones: una en Mar del Plata y otra en Canning.