Crisis en la pesca: “Muchas empresas no pueden afrontar los costos”, dijo el titular de Conarpesa

El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, advirtió en una entrevista con AzM Radio 94.5, en el programa Pido la Palabra, sobre la grave situación que atraviesa el sector pesquero, en especial la industria langostinera, afectada por los altos costos operativos y la competencia del langostino de cultivo.

“El costo que tenemos para producir un kilo de langostino no va más”, afirmó Álvarez Castellano, quien remarcó que ya el año pasado operar implicaba pérdidas. “Perdíamos dinero y este año no había ninguna causa para seguir en la misma línea. Ya no hay más mentiras, no tenemos nada más de dónde agarrarnos que no sea pescar y vender, pero no nos pagan el precio que queremos ni el que desean los trabajadores”, expresó.

Uno de los principales factores de la ecuación, explicó, son los costos laborales: “El 60% del costo operativo de un barco corresponde a las tripulaciones, a lo que hay que sumar combustible, víveres, embalaje y más. Así, al final, se pierde dinero”.

También hizo foco en la irrupción del langostino de cultivo, el Vannamei, como competencia directa. “Cada vez hay más áreas sembradas de langostino, y eso ha generado una baja progresiva del precio del salvaje argentino. En Europa la gente ya no paga lo que pagaba antes por un langostino; quieren pagar menos, y compran Vannamei”, lamentó.

Consultado sobre la posibilidad de continuar operando en este contexto, fue claro: “Si logramos un costo de producción razonable, vamos a poder seguir peleando. El langostino de cultivo también tiene sus costos, pero nosotros tenemos sueldos muy altos que se fueron pagando mientras se pudo. Hoy, muchas empresas tienen las cámaras llenas porque el mercado no paga lo que pretendemos. No es un capricho: queremos que nos paguen lo que cuesta y deje un margen de ganancia”.

Sobre la reducción del 30% en los pagos, que generó conflicto con el SOMU, explicó que no se trata de un recorte de sueldos base, sino de un ajuste en el premio por producción. “Ese valor, que antes era acorde cuando el langostino valía 12 dólares, hoy ya no tiene sentido. No lo decimos por maldad o para ganar fortunas, sino porque la realidad lo impone”.

Además, denunció amenazas hacia tripulantes dispuestos a embarcar: “Hay trabajadores que me confirman que van a embarcar, pero luego me llaman y me dicen que los están presionando, que temen por sus familias. Ya hay amenazas por teléfono para impedir que la flota salga”.

En cuanto al rol del Estado nacional, Álvarez Castellano se mostró tajante: “No coincido con que Nación no actúe bien. Yo no puedo plantarme frente a Caputo a pedirle que baje Ganancias para gente que cobra 10 mil dólares. Hay una diferencia muy grande entre lo que gana un operario de pesquera y lo que gana cualquier otro trabajador argentino”.

Finalmente, descartó que haya una presión coordinada de los empresarios para frenar la actividad: “Nosotros competimos ferozmente entre empresas. Con Iberconsa, con Argenova, con todos. Pero cuando nos une el espanto, también sabemos sentarnos e intercambiar información. La realidad es que la crisis nos afecta a todos”.