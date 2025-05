Conflicto Pesquero: Sastre pidió diálogo y responsabilidad para destrabar la temporada

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se refirió al conflicto que atraviesa el sector pesquero tras conocerse que las principales empresas del sector no participarían de la prospección de langostino en aguas nacionales, prevista para el 28 de mayo. Ante la posibilidad de que no haya temporada, el jefe comunal expresó su preocupación y llamó a un diálogo urgente entre las partes.

“Si todos no ponemos algo, un granito de arena para tratar de llegar a un arreglo, va a ser muy difícil”, afirmó Sastre, subrayando que las posturas “totalmente personalistas o sectoriales no van a ayudar a nada”.

En ese marco, anticipó que esta semana recibirá a representantes del sector trabajador, que organizó una fuerte movilización en la ciudad, y aseguró que acompañará el reclamo para contribuir a una solución.

Durante sus declaraciones, el intendente también fue consultado sobre el impacto que tendría la suspensión de la temporada de langostino en la economía local: “Esto afecta muchísimo al trabajador, a la familia de los trabajadores y por ende también a la economía de la ciudad de Puerto Madryn. La pesca no es una actividad más en la ciudad, es una de las principales industrias que tenemos y no nos podemos permitir que no exista la temporada”.

Sastre remarcó que, si bien ha sido respetuoso de los cauces institucionales del conflicto, ante la falta de avances está dispuesto a intervenir con mayor protagonismo. “Me estaré comunicando con autoridades que exceden al gobierno municipal y también con el sector privado. Si no aparece la solución que tiene que aparecer, voy a ser parte para tratar de ayudar a que esto se remedie rápidamente”, sostuvo.

El intendente insistió en la necesidad de que todas las partes se sienten a dialogar, dejando de lado las posiciones inflexibles: “No hay manera de lograr una solución si no nos sentamos a conversar. Los trabajadores necesitan trabajar. Y esto no hace falta que lo diga yo, lo sabemos todos”, concluyó.