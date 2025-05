Caso Maradona: cuáles eran las funciones de la coordinadora de la internación domiciliaria

Nancy Edith Forlini fue la médica de Swiss Medical encargada de coordinar la internación domiciliaria de Diego Armando Maradona en la casa del barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, y es actualmente una de las imputadas que son juzgadas.

La profesional armó el equipo médico que se ocupó de cuidar la salud del ex jugador tras su externación de la Clínica Olivos, donde fue intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural.

El 11 de noviembre de 2020, Nelsa Pérez, la administradora de Medidom (la prepaga tercerizada de Swiss Medical) creó el grupo de WhatsApp «Tigre», que estuvo integrado por Forlini, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, los enfermeros Ricardo Almirón, Dahiana Madrid, Tamara Mansilla, Cintya Córdoba, Aldo Arnez Zenteno, Daiana Cáceres, su jefe, Mariano Perroni, los administrativos Germán Dornelli y Enrique Barrios, el neurólogo de Olivos Jorge Macías y el kinesiólogo Nicolás Taffarel.

De acuerdo a los chats de ese grupo que pudo obtener la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, el 12/11/2020, Nelsa Pérez les advirtió a los especialistas que si la psiquiatra Agustina Cosachov requería datos sobre Maradona, debía contactarse con Forlini, Perroni o Germán Dornelli.

«La Dra. Psiquiatra si necesita información respecto al paciente debe llamar o escribir a la dra Forlini o a los coordinadores Mariano o Germán. Nosotros somos un grupo interdisciplinario de enfermeros y kinesiólogos», sostiene el mensaje.

En este sentido, Pérez ratificó: «La psiquiatra tiene su grupo externo a nosotros que son los acompañantes terapéuticos».

Otro audio de una conversación entre el coordinador de los enfermeros y Forlini refleja que la jefa de la internación domiciliaria decidía qué se le informaba al neurocirujano Leopoldo Luque y Cosachov y enfatizaba que no debían responder las llamadas: «En cuanto a los llamados o mensajes personales que los médicos tratantes o familia hagan a sus celulares, o WhatsApp, no pueden ser contestados. Queda claro que el que responde este tipo de mensajes, sale del equipo».

«Si ella (Cosachov) los trata de contactar, me tiene que comunicar inmediatamente para que yo establezca el contacto. No los puede contactar mediante los celulares personales ni por WhatsApp personal», ratificó la mujer.