Béliz encabezó contundente acto gremial y adelantó que “van a jugar” con candidatos propios en las elecciones

Con una convocatoria que superó ampliamente las expectativas, este viernes por la mañana se realizó un multitudinario acto en el Camping SEC de Puerto Madryn, donde más de 500 trabajadores y trabajadoras de distintos gremios participaron de un encuentro que marcó el lanzamiento de un nuevo frente con proyección política provincial.

La actividad contó con la presencia de representantes del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), UOCRA, Camioneros, La Bancaria, el Sindicato de Empleados Municipales Madrynenses (SEMM), entre otras organizaciones. En el escenario estuvieron sentados los principales referentes gremiales de la región, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y el exvicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre.

Durante el acto, uno de los oradores fue el dirigente mercantil Alfredo Béliz, quien brindó un encendido discurso con fuertes críticas al Gobierno nacional y con mensajes dirigidos a la dirigencia política local. “No tenemos miedo a este gobierno”, afirmó ante los presentes. “Ya tuvo el tiempo suficiente para decirnos qué modelo de país quiere. Y cuando hay un modelo que excluye a los trabajadores, a los jubilados, a los barrios, nos va a encontrar en la calle”.

Béliz destacó la importancia de sostener la unidad del movimiento obrero ante el impacto de las políticas nacionales en la economía provincial. “Nos están destruyendo la salud, la educación, están metiéndose en las paritarias, y nadie dice nada. Pero hoy venimos a decir que estamos dispuestos a poner el pecho”, sostuvo.

El dirigente hizo un repaso de la situación crítica que atraviesan sectores clave como la pesca, el petróleo y la construcción, y cuestionó la falta de respuesta por parte de los representantes nacionales. “No puede ser que en una provincia tan rica como la nuestra estemos sufriendo despidos y salarios a la baja. Nos quieren pintar de rosa la provincia desde Buenos Aires, pero les va a costar, porque acá hay trabajadores con convicciones, que vamos a salir a pelear voto a voto”, advirtió.

Uno de los anuncios más relevantes fue la conformación de un espacio político sindical que tendrá su próximo hito en junio, durante un encuentro en Comodoro Rivadavia. Allí, según adelantó Béliz, se pondrá nombre al nuevo movimiento y se definirán candidatos para las elecciones intermedias de este 2025. “Vamos a jugar. No estamos detrás de un sello, ya vimos la foto. Lo que queremos es transformar esta realidad”, dijo.

A lo largo del acto se remarcó la necesidad de que los gremios acompañen a las gestiones municipales y provinciales para exigir la reactivación de la obra pública, la mejora de los salarios y la presencia del Gobierno nacional en el territorio. “Madryn necesita que todos los sectores la acompañen. Comodoro, Trelew, toda la provincia necesita dirigentes con conducción y con huevos para golpear la puerta y reclamar lo que nos corresponde”, expresó Béliz.

Luego, Béliz hizo un llamado a todos los peronistas que que fueron desafiliados al PJ Chubut por haber participado en anteriores elecciones por fuera del partido, al cual consideró una cáscara vacía.“Que no se asusten los otros compañeros peronistas, esta puerta va a estar abierta para todos. No venimos por un escritorio, venimos a plantear una situación real: Chubut no puede estar como está”, cerró el dirigente.